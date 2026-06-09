Este homenaje al Casio F91W le añade algo nuevo: pantalla en "modo oscuro"

Hay diseños de relojes que nunca mueren, como éste que te recordará a los años 90 y que además es baratísimo con esta oferta de AliExpress.

A veces no hace falta gastarse una fortuna para llevar un accesorio que cumpla perfectamente con su función. Me he encontrado con este reloj deportivo de la marca SKMEI que, sinceramente, me ha llamado la atención por su sencillez y ese aspecto tan característico que nos devuelve directamente a los diseños clásicos de toda la vida.

Es el tipo de reloj que te pones para salir a hacer deporte, para ir a trabajar o simplemente para el día a día sin miedo a darle algún golpe. La caja está fabricada en material ABS y la correa es de TPU, lo que garantiza una resistencia más que aceptable para el trote diario que le damos.

Ahora mismo tienes la oportunidad de conseguir este reloj en AliExpress por un precio inferior a 3 euros con envío gratis. Es una cifra muy competitiva, sobre todo si tenemos en cuenta que por menos de lo que cuesta un café puedes tener un complemento que te acompaña en casi cualquier situación.

Lo que más me gusta es su versatilidad, ya que cuenta con funciones básicas pero muy útiles, como el cronómetro, la alarma, el formato de 12 o 24 horas y la visualización de la fecha y el día de la semana. Es genial tener toda esa información en la muñeca sin necesidad de complicaciones tecnológicas.

Todas las funciones que necesitas en un reloj

Además, incluye iluminación para que puedas consultar la hora incluso en lugares oscuros, algo que siempre viene bien. Los números se ven con total claridad, así que no vas a tener que esforzarte lo más mínimo para saber cuánto falta para terminar tu entrenamiento o para llegar a esa cita.

Un punto a favor es que cuenta con una resistencia al agua de 50 metros, lo cual es estupendo para no tener que quitártelo constantemente. Puedes lavarte las manos, caminar bajo la lluvia o incluso nadar un poco sin que el mecanismo sufra daño alguno, lo que aporta mucha tranquilidad.

La verdad es que es un dispositivo muy equilibrado para el precio que tiene. No pretende ser un artículo de lujo, ni falta que le hace; está diseñado para ser práctico, duradero y funcional en cada momento que lo necesites, aguantando el ritmo de vida que llevamos hoy en día.

Si eres de los que prefiere evitar el uso de pantallas táctiles o no quieres estar cargando la batería cada dos días, esta es una opción estupenda. Se agradece encontrar algo que simplemente funciona desde el minuto uno, sin configuraciones tediosas que te hagan perder el tiempo de forma absurda.

Me parece una compra muy acertada para cualquier persona que busque un reloj deportivo fiable y económico. Es de esos accesorios que, cuando se estropean después de años de uso, te planteas volver a comprar por lo bien que han cumplido su papel en tu día a día.