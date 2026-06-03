Un reloj "Android" clavado al Apple Watch: cuesta apenas 100 euros y es casi perfecto

Un diseño icónico y unas prestaciones de infarto ya no son exclusivos de los presupuestos más altos.

Llevar un control preciso de tu rendimiento diario es sencillo si cuentas con un accesorio capaz de registrar cada paso con total exactitud. El Huawei Watch Fit 4 destaca de inmediato por su panel AMOLED de 1,82 pulgadas, una pantalla espectacular que alcanza los 2000 nits de brillo para que veas tus notificaciones perfectamente. Su estética recuerda inevitablemente a los modelos más exclusivos del sector, pero con un cuerpo de aluminio sumamente ligero de solo 27 gramos de peso.

La comodidad es absoluta gracias a su grosor estilizado de 9,5 milímetros, convirtiéndolo en el aliado perfecto para llevarlo las 24 horas del día sin enterarte. Esta ergonomía se combina con un diseño muy limpio que se adapta sin esfuerzo tanto a entrenamientos intensos como a reuniones de trabajo. Su resistencia al agua de 5 ATM te permite ducharte o nadar en la piscina con tranquilidad.

El Huawei Watch Fit 4 por 88 euros aplicando el cupón SSES10 se convierte en una oportunidad que no deberías dejar escapar bajo ningún concepto. Conseguir un dispositivo con este nivel de acabados y tecnologías por este precio es una auténtica locura. Por lo tanto, si buscas renovar tu viejo accesorio o dar el salto definitivo a los paneles de alta resolución, la ocasión actual es inmejorable.

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Huawei El nuevo Huawei Watch Fit 4 revoluciona la gama fitness con decenas de modos deportivos, un peso ligero y una corona muy ágil.

El reloj monitoriza de forma constante tus pulsaciones, el nivel de oxígeno en sangre y la calidad del descanso nocturno. Asimismo, incluye alertas de arritmia por ondas de pulso, un extra de seguridad muy valioso para detectar anomalías a tiempo. La precisión en tus entrenamientos al aire libre está garantizada mediante un sistema de GPS de doble banda que rastrea tus rutas al milímetro.

Con el fin de asegurar que no te quedes colgado a mitad de la semana, la autonomía se estira de forma sobresaliente. Su batería ofrece hasta 10 días de uso continuo con una sola carga, olvidándote por completo del cargador en tus escapadas de fin de semana. Su sistema de carga rápida te da un día entero de energía extra con tan solo conectarlo 10 minutos antes de salir de casa.

La conectividad es otro de los aspectos donde este modelo saca pecho frente a competidores mucho más caros. Al integrar un altavoz y un micrófono de gran nitidez, puedes responder llamadas directamente desde la muñeca a través de Bluetooth sin sacar el móvil del bolsillo. De igual forma, el sistema te permite enviar respuestas rápidas de texto y controlar los selfies de la cámara de forma remota.

La compatibilidad con dispositivos Android e iOS garantiza que puedas exprimir todas sus funciones inteligentes sin importar la marca de tu móvil. La personalización también alcanza un nivel sobresaliente mediante carátulas interactivas con emojis, mascotas virtuales y estilos artísticos listos para cambiar según tu estado de ánimo.

La tienda oficial Euro Tech en AliExpress ofrece un entorno totalmente seguro con envío gratuito y rápido desde España. Contamos además con una garantía de 2 años y un periodo de devolución sin costes de 30 días si el producto no cumple tus expectativas.

La combinación de posicionamiento GNSS avanzado, llamadas integradas y sensores médicos avanzados posiciona al Huawei Watch Fit 4 como la opción más atractiva del momento. Date ese capricho tecnológico que realmente vas a aprovechar cada minuto del día. Hazte con él antes de que el cupón de descuento especial agote sus unidades disponibles.