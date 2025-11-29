Golpe a las IPTV: estos son los partidos que Movistar Plus+ ofrece durante un mes por 1€

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El derbi sevillano, Madrid contra Manchester City y más partidos caen dentro de la nueva oferta de Movistar Plus+.

Con la llegada del Black Friday hay muchas tiendas que hacen ofertas, pero ahora no son solo productos físicos lo que bajan de precio, sino también suscripciones de todo tipo, en especial a plataformas de 'streaming'.

Más allá de las distintas opciones que puedan surgir, hay una que ha dado un golpe importante sobre la mesa, y es Movistar Plus+, que ahora rebaja a solo 1 euro el precio de su suscripción durante un mes.

Movistar Plus+ te deja un mes por solo 1 euro La plataforma de 'streaming' española más potente de todas ofrece series, películas, documentales, programas de todo tipo y también mucho fútbol. Date de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

En esos 30 días tendrás tiempo más que suficiente para ver sus series, películas y documentales, ya que cuenta con un inmenso catálogo de todo tipo de producciones, sobre todo propias, con grandes éxitos recientes como 'Anatomía de un Instante', recién estrenada.

Dicho esto, a nadie se le escapa que Movistar Plus+ es fuerte en deporte, en particular en fútbol, así que esta rebaja puede entenderse como una alternativa asequible a cualquier otra opción que haya ahí fuera para ver LaLiga o la Champions.

Un partido de LaLiga a la semana, otro en cada jornada de Champions League y uno de la Europa League, pero no solo eso: toda LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey, un partido de Premier League cada semana y mucho más. Todo eso es lo que Movistar Plus+ ofrece en su plataforma de streaming, que puedes contratar sea de la operadora que seas, sin permanencia y sin trucos, y ahora por 1 euro durante un mes.

Eso sí, ten en cuenta que –a menos que indiques lo contrario– la suscripción se renovará automáticamente pasado el mes, aunque por los 9,99 euros que cuesta normalmente, puede que te compense quedarte.

​Todos los partidos de primer nivel que incluye este mes por 1€

A pesar de que en Navidad no hay fútbol en España, en los próximos 30 días sí que hay encuentros que pueden ser muy importantes a lo largo de la temporada, y que están incluidos en la suscripción de 'streaming' de Movistar.

El ejemplo más claro lo tenemos prácticamente encima: el derbi entre Sevilla y Betis de este fin de semana, el primero de una ristra de grandes partidos que podrás ver por solo 1 euro.