Si tienes una camper o caravana, Amazon tiene un chollo que te interesa: un generador solar que no llega ni a 200 euros

Bluetti es una de las principales marcas de generadores solares y baterías del sector.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Tener una batería cuando vas de viaje en caravana, camper o de acampada siempre es buena idea para evitar cualquier inconveniente.

Desde hace varios años, España vive inmersa en la fiebre de las llamadas camper, furgonetas adaptadas para acampar en ellas a modo de autocaravana, aunque lógicamente las caravanas no han dejado de estar de moda. Dicho esto, tienen sus carencias y necesitan acceso a algunos suministros básicos, como el agua o la electricidad.

Lo del agua no tiene solución, pero lo de la electricidad puede que sí. Si tienes una camper, caravana o autocaravana, seguramente has valorado ya comprar un generador solar, y ahora Amazon vende rebajados de precio varios modelos de Bluetti, pero para probar hay uno especialmente barato, que no llega ni a 200 euros.

Es uno de los más pequeños, y tiene algo menos de potencia que sus hermanos mayores, pero suficiente para los usos comunes, como por ejemplo cargar dispositivos tecnológicos y encender una mininevera o una pequeña barbacoa eléctrica.

Bluetti AC2A Este generador y batería portátil puede recargarse con paneles solares y con corriente alterna.

Bluetti es una de las principales marcas del sector de las baterías, si no la más importante, aunque hay otras. En este caso, la AC2A cuenta con 300W de salida en condiciones normales, y características que son interesantes al precio al que está.

Cabe resaltar que el envío es totalmente gratis a cualquier parte de España. Siempre es así en el caso de pedidos a Amazon que superan los 35 euros, independientemente de si tienes cuenta Prime o no.

Con solo 1,3 kilos de peso apenas ocupa lugar

Con un diseño ultracompacto, el Bluetti AC2A destaca principalmente por sus dimensiones reducidas y su peso ligero, lo que permite transportarlo sin esfuerzo y sin que apenas ocupe espacio.

Esta característica es muy importante para quienes practican camping o realizan excursiones donde cada gramo y centímetro de espacio cuenta.

Una de las ventajas más significativas del Bluetti AC2A es su flexibilidad en cuanto a métodos de carga. Por un lado, puede recargarse conectándolo a una toma de corriente alterna convencional, lo que resulta práctico para prepararlo antes de salir de casa o cuando se dispone de acceso a la red eléctrica.

Por otro lado, ofrece la posibilidad de recargarse mediante paneles solares, que se adquieren por separado, aprovechando así la energía del sol durante las jornadas al aire libre. Esta característica otorga una autonomía excepcional, especialmente valiosa en ubicaciones remotas donde no hay acceso a la electricidad.

600W de salida para darte tranquilidad

El generador Bluetti AC2A está especialmente concebido para alimentar pequeños electrodomésticos durante periodos limitados de tiempo. Resulta perfecto para mantener en funcionamiento dispositivos como pequeños ventiladores, luces LED, minineveras portátiles o incluso televisores de bajo consumo durante algunas horas.

Son unos 600W de potencia máxima de salida, aunque lógicamente, a mayor potencia y más dispositivos a alimentar, mayor será el consumo y menor la autonomía de su batería.

Asimismo, destaca por su capacidad para recargar múltiples dispositivos electrónicos simultáneamente, como teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas o drones, proporcionando la energía necesaria para mantenerse conectado y documentar cada momento de la aventura.

El panel de control integrado ofrece información precisa sobre el estado de carga, el consumo energético y la autonomía restante, permitiendo gestionar eficientemente la energía disponible. Además, incorpora diversos puertos de salida, incluyendo conexiones USB y tomas de corriente AC, lo que amplía su versatilidad para conectar diferentes tipos de dispositivos según las necesidades específicas de cada momento.

Para los entusiastas de las acampadas o los propietarios de caravanas y campers, el Bluetti AC2A representa una inversión que da bastante independencia, y es que no siempre vas a tener a mano uno o varios enchufes.

La posibilidad de complementar este generador con paneles solares compatibles amplía considerablemente su utilidad, permitiendo extender excursiones sin preocuparse por agotar la batería. Esta característica resulta especialmente valiosa para quienes practican camping durante varios días consecutivos o para aquellos que disfrutan de largas travesías en caravana o camper.