El Garmin más resistente baja de precio: tiene linterna y 18 días de batería

Garmin lleva años jugando una partida de ajedrez en el mercado de los relojes deportivos, y ha sabido colocar sus piezas para cubrir todas las casillas del tablero. Si tienes un presupuesto ajustado y solo quieres salir a correr un par de días a la semana, tienes los Forerunner más básicos que cumplen de sobra. Si, por el contrario, te sobra el dinero y quieres llevar en la muñeca una computadora cuántica con mapas topográficos y materiales de lujo, ahí están los Fenix.

Pero, ¿qué pasa con los que están en medio? ¿Qué pasa con los que quieren prestaciones de gama alta, funciones avanzadas de entrenamiento y navegación, pero necesitan un dispositivo que aguante el maltrato de la vida real? Pues para ellos, Garmin inventó la serie Instinct, y su última iteración, el Garmin Instinct 3.

Es el reloj para los que no quieren elegir entre potencia y durabilidad, y la noticia es que ahora mismo lo tienes a tiro por solo 329 euros. Te lo digo con la mano en el corazón: por ese precio, no vas a encontrar un reloj mejor ni más duro en el mercado actual.

Garmin Instinct 3 Este reloj deportivo con panel AMOLED y batería para varias semanas cuenta con todo lo que cualquier 'runner' podría pedir. 329 euros en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Resistente y con pantallón incluido

Lo primero que llama la atención del Instinct 3 es que no intenta ser bonito en el sentido tradicional de la palabra. No es un reloj para ir de boda, ni pretende serlo.

Su estética es robusta, casi militar, con un bisel de polímero reforzado con fibra. Y esa es precisamente su gracia. Es un tanque. Puedes darle golpes contra una roca escalando, meterlo en agua salada o llenarlo de polvo en una ruta de bici, que ni se inmuta.

Pero no te dejes engañar por su apariencia de Casio hipervitaminado, porque por dentro lleva el mismo cerebro que sus hermanos mayores de la serie Fenix. Eso significa que tienes acceso a métricas de entrenamiento de primer nivel, estado de variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC), preparación para el entrenamiento y todo el arsenal de datos que Garmin ha ido perfeccionando para que sepas exactamente cómo está rindiendo tu cuerpo.

Una de las novedades más celebradas de este modelo, y que hasta ahora era coto privado de los relojes de 800 euros para arriba, es la linterna LED integrada. Puede parecer una tontería si nunca has tenido una, pero en cuanto la pruebas, no entiendes cómo has podido vivir sin ella.

No es que la pantalla se ilumine en blanco, no; es una linterna real ubicada en la parte superior de la caja. Si sales a correr de noche y pasas por una zona oscura, un doble toque y tienes luz para ver dónde pisas y para que te vean los coches. Si te levantas al baño de madrugada en un refugio de montaña, no despiertas a nadie encendiendo la luz principal. Es una de esas funciones prácticas que justifican la compra por sí solas en el día a día.

Y luego está la batería, que en el Instinct 3 roza lo absurdo. Mientras que los usuarios de Apple Watch viven esclavizados al enchufe cada noche, con este reloj te olvidas del cargador durante semanas. En modo smartwatch te aguanta casi un mes sin despeinarse. Para los que hacemos rutas de varios días o simplemente odiamos tener otro cable más en la mesilla de noche, esto es la gloria bendita. Puedes irte de vacaciones dos semanas, dejar el cable en casa y volver con batería de sobra.

A nivel de navegación, que es el otro pilar fundamental de Garmin, el Instinct 3 no decepciona. Tiene pantalla AMOLED, una característica hasta hace poco reservada a la gama altísima, y que mejora mucho la visibilidad siempre, sobre todo cuando estás en plena naturaleza, a pleno sol.

Te marca el track, te avisa si te desvías y te lleva de vuelta al punto de inicio con una precisión milimétrica gracias a su chip GNSS multibanda, que se conecta a todos los satélites habidos y por haber (GPS, GLONASS, Galileo) para que no pierdas la señal ni en el barranco más profundo. Además, incluye sensores ABC (altímetro, barómetro y brújula) calibrados automáticamente.