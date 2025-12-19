Nado a diario y este MP3 es la versión "Pro" del mío: por lo que cuesta, quizás pegue el salto

Shokz vende un MP3 acuático que, además de servir para nadar, también tiene Bluetooth fuera del agua.

La natación es un deporte precioso, de verdad que lo es, pero seamos sinceros: es terriblemente aburrido si lo practicas solo. Yo amo nadar, es mi refugio y mi forma de desconectar, pero después de años compitiendo y ahora que ya me tomo las cosas con más calma, hay días en los que mirar la línea negra del fondo de la piscina durante una hora se convierte en un suplicio.

No tienes a nadie con quien hablar, no ves pasar el paisaje como cuando corres y el único sonido es tu propia respiración y el chapoteo del agua.

Shokz OpenSwim Pro Este MP3 acuático de transmisión ósea es ideal, y no solo para nadar, ya que puedes usarlo para escuchar música vía Bluetooth fuera del agua. 159€ en Amazon 212€ en PcComponentes * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Fue precisamente esa monotonía la que me empujó a buscar una solución, y así es como acabé comprando mi actual MP3 acuático, el Shokz OpenSwim. Y ojo, porque la experiencia ha sido tan buena que ahora me estoy planteando muy seriamente dar el salto a su hermano mayor, el Shokz OpenSwim Pro, que he visto rebajado a 159 euros y soluciona la única pega que le pongo a mi modelo actual.

Esta es la marca más conocida del sector, y ha marcado una tendencia que es ya imparable: no tiene sentido comprar un MP3 para nadar que no sea de conducción ósea.

Sonido claro y nítido, y no solo dentro del agua

Si nunca has probado la conducción ósea bajo el agua, te diré que es algo que roza la brujería. Cuando estás fuera del agua, estos auriculares te dejan los oídos libres, lo cual está genial por seguridad, pero al sumergirte es mucho mejor, diferencial.

El agua y los huesos de tu cráneo transmiten las vibraciones del sonido mucho mejor que el aire. El resultado es que, mientras nadas, la música suena dentro de tu cabeza con una claridad y unos bajos que no te esperas.

Es una sensación envolvente que transforma por completo el entrenamiento. De repente, esas series largas y tediosas se pasan volando porque vas marcando el ritmo con tu lista de reproducción favorita. El modelo que tengo ahora, el OpenSwim estándar, es fantástico para esto, pero tiene una limitación que en 2025 se siente un poco arcaica: solo funciona como reproductor MP3.

Tienes que conectar el cable al ordenador, arrastrar archivos y gestionar carpetas como hacíamos hace quince años. Y aquí es donde el nuevo Shokz OpenSwim Pro entra en juego para y justificar esa inversión extra.

La gran baza del modelo Pro, y la razón por la que me tiene con la tarjeta en la mano, es la incorporación del Bluetooth 5.4. Puede parecer una tontería si solo piensas nadar, ya que el Bluetooth no viaja a través del agua, pero la realidad de los que hacemos deporte es que no vivimos solo en la piscina.

El modelo Pro se convierte en un dispositivo híbrido total. Puedes salir a correr, montar en bici o estar en el gimnasio escuchando Spotify o tus podcasts favoritos desde el móvil, y en cuanto llegas a la piscina, pulsas un botón y pasas al modo MP3 para tirarte al agua.

Se acabó el tener dos pares de auriculares distintos o tener que salir a correr sin música en streaming porque tus cascos de nadar no se conectan al teléfono. Esa versatilidad es lo que realmente estás pagando, y por 159 euros, me parece que cierra el círculo de la usabilidad para el deportista amateur que hace un poco de todo.

Pero no todo es el Bluetooth. Si te soy sincero, otra de las cosas que me llama poderosamente la atención del OpenSwim Pro es que han refinado el diseño y, sobre todo, la carga. Mi modelo actual usa una base de carga tipo "pinza" que a veces es un poco caprichosa si los contactos no están impolutos.

La versión Pro ha mejorado esto con un sistema más moderno y rápido, que te da hasta 9 horas de autonomía. Además, han subido el almacenamiento interno a 32 GB. Para que te hagas una idea, eso son unas 8.000 canciones.