El Garmin Fenix 8 Pro es el tope de gama: cuesta 300 euros menos y va a volar

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La versión Pro del Garmin Fenix 8 es, sin duda alguna, el mejor reloj deportivo que se despacha, y ahora acaba de bajar bastante de precio.

El Garmin Fenix 8, que es mi reloj y el que uso a diario, ya me parece un reloj prácticamente inmejorable para quien quiere un modelo deportivo serio, de los que valen para entrenar, pero también para asuntos "inteligentes" del día a día. Pero es que ahora ya está a la venta el Garmin Fenix 8 Pro, y sube un peldaño más con más batería, mejor conectividad y un enfoque aún más ambicioso para montaña.

Además, aunque salió con un precio directamente desorbitado, ahora mismo ya se deja ver desde 899 euros, y en una tienda de total confianza como es Amazon, así que la diferencia frente al Fenix 8 estándar se ha estrechado bastante.

Esto cambia bastante el debate, porque cuando la distancia económica entre uno y otro ya no es tan grande, el salto al Pro empieza a tener mucho más sentido.

Garmin Fenix 8 Pro de 47mm Este es el reloj deportivo más avanzado del mercado, con cristal de zafiro y conectividad LTE, además de 15 días de batería, una cifra realmente impresionante. 899€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Conectividad LTE, una novedad en la familia

La base sigue siendo la de un Fenix de los buenos: reloj multideporte premium, métricas avanzadas, GPS preciso como pocos ahí fuera, compatibilidad con sensores externos y una autonomía que sigue estando muy por encima de la mayoría de modelos.

El Fenix 8 normal ya ofrece pantalla AMOLED, altavoz y micrófono integrados, así que no estamos hablando precisamente de un modelo básico al que le falten cosas. De hecho, el Fenix 8 estándar llega hasta 22 días de batería.

La gracia del Garmin Fenix 8 Pro está en que coge todo eso y lo empuja un poco más allá. La versión Pro añade conectividad LTE y compatibilidad con comunicación satélite, algo que cambia mucho la experiencia para quien hace actividades al aire libre sin querer depender siempre del móvil.

Puedes tener llamadas, mensajes, seguimiento en tiempo real y funciones de seguridad con mucha más independencia, algo especialmente atractivo si corres por montaña o sales en bici durante horas.

En deporte no tiene rival

También hay mejoras en el bloque puramente deportivo. El Fenix 8 Pro incorpora métricas exclusivas, que afinan todavía más la parte de entrenamiento, recuperación y planificación diaria. Puede parecer una suma de detalles, pero en un reloj de este nivel esos detalles son justo lo que separa lo bueno de lo sobresaliente.

El Fenix 8 Pro promete hasta 15 días en modo 'smartwatch' y hasta 70 horas en GPS de máximo ahorro en una de las pruebas publicadas, mientras que el Fenix 8 normal llega "solo" hasta 27 días en modo reloj inteligente.

Dependiendo del uso que le des, te durará más o menos, evidentemente, pero hay que señalar que comprarse un Garmin de estos para limitar su uso no tiene mucho sentido, sobre todo porque con un uso real a diario y sin cortarte nada puedes exprimir su batería a más de una semana.

El Garmin Fenix 8 me dura eso, una semana, y usándolo para varias sesiones deportivas al día, con GPS, pantalla 'Always On' y más, así que el modelo Pro puede dar incluso más.