El Garmin Fenix 8 hunde su precio: es el reloj más buscado y acaba de tocar fondo

El Fenix 8 es el reloj más top de Garmin, y ahora está rebajado en 200 euros

Garmin es, indudablemente, la firma que marca el paso del sector de los relojes deportivos, sobre todo en la gama alta. Cuando hay nuevo Fenix, se convierte al instante en superventas, y además justificadamente. Hace apenas un año se estrenó el Fenix 8 y el resultado ha sido precisamente un éxito.

Claro que su precio es elevadísimo, de 999 euros en lanzamiento. La buena noticia es que poco a poco ha ido bajando, y ahora mismo Amazon y PcComponentes lo venden por menos de 700 euros.

No está nada mal, sobre todo por un reloj que te da más de una semana de batería sin problemas, y eso haciendo un uso muy intensivo del GPS y de la medición deportiva, así como de la pantalla AMOELD Always On, ya que soy de los que piensa que con un cañón así no tiene demasiado sentido usarlo de forma contenida.

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PcComponentes Es el rey de los relojes deportivos, ahora con pantalla AMOLED para más nitidez y un diseño ligero pero muy robusto.

Sigue siendo un desembolso importante, pero si haces deporte en exteriores, sueles ir de acampada o simplemente quieres tener la medición de salud más avanzada ahora mismo, es una compra muy inteligente y que vas a acabar amortizando.

Le queda mucho carrete por delante, ya que Garmin suele renovar su gama alta cada 5-6 años aproximadamente, y hace apenas un año que se estrenó este Fenix.

Caro, pero totalmente justificado una vez que le das rodaje

El Garmin Fenix 8 justifica su precio cuando lo llevas puesto un par de semanas y empiezas a usarlo para lo que está diseñado. Tras probarlo durante un tiempo, lo que queda claro es que merece cada euro que cuesta por todo lo que ofrece, y eso no es algo que se diga a la ligera.

En la versión AMOLED, la calidad del panel es espectacular: brillante, nítida y con colores que hacen que leer mapas o ver métricas en plena montaña sea cómodo incluso con sol de justicia.

Hablando de esto, la batería es uno de sus grandes argumentos. La versión AMOLED aguanta hasta 16 días como reloj inteligente y 47 horas con el GPS activado. En un mundo donde la mayoría de 'smartwatches' te exigen cargarlos cada noche, esto es una liberación total.

A nivel de construcción, Garmin ha metido mejoras serias. Por primera vez en la serie, incorpora micrófono y altavoz, lo que permite hacer y recibir llamadas directamente desde la muñeca o usar comandos de voz sin sacar el móvil de la mochila. También ha sellado los botones de forma hermética para que el reloj aguante hasta 40 metros de profundidad en modo buceo, una función que convierte al Fenix 8 en algo más que un compañero de montaña o asfalto.

La linterna LED integrada, accesible con un doble clic, es otro de esos detalles que no sabías que necesitabas hasta que la tienes.

En el terreno deportivo es donde realmente no tiene rival. El GPS multibanda con SatIQ es de una precisión bestial, capaz de mantener la señal en zonas complicadas entre edificios o bajo arboleda densa. Los mapas topoactivos se ven en la pantalla a todo color y, si te sales de la ruta, el reloj es capaz de recalcular dinámicamente el camino proponiéndote alternativas que mantengan la distancia prevista.

Además, incluye perfiles para más de sesenta deportes y, algo muy interesante para los corredores, genera entrenamientos de fuerza específicos según si eres asfaltero o trailero.

Fuera del deporte, funciona como un reloj inteligente completo: pagos con Garmin Pay, almacenamiento de música para salir sin el móvil, notificaciones y una integración con Spotify que funciona muy bien. En definitiva, si buscas un reloj que lo aguante absolutamente todo, desde una ultramaratón hasta un mes de uso diario sin pasar por el cargador, el Fenix 8 es la compra definitiva. Es caro, sí, pero es de esos dispositivos que se amortizan en años de servicio impecable.