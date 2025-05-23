Las gangas de hoy (23 de mayo) en Amazon, AliExpress y otras tiendas para ahorrar al máximo

Hay muchas tiendas que bajan precios de forma habitual, y algunas de ellas mantienen ahora mismo ofertas activas.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Si compras 'online' y buscas bien puedes ahorrar bastante. Estos son algunos de los chollos top de hoy.

El comercio online ha venido para quedarse, y es distinto al comercio de toda la vida, con sus propias mecánicas y formas de funcionar. Todo el mundo lo sabe y, el que más y el que menos, tiene sus trucos para encontrar las ofertas que busca y ahorrar dinero.

Prácticamente de forma permanente hay rebajas, productos que suben y bajan con sus precios dinámicos, y por eso hay que estar al quite para cazar los chollos cuando se producen, ya que no suelen durar demasiado.

No faltan tiendas que siempre compiten entre ellas, como por ejemplo los dos gigantes del sector, Amazon y AliExpress, pero por detrás hay muchas otras que suelen mover también precios, como PcComponentes o Cecotec, que trabajan también con precios muy agresivos.

Muchas de estas ofertas afectan a productos de primera fila de marcas conocidas, como por ejemplo Dyson, Fairy o Sony, entre otras. Hemos recopilado algunas de las mejores gangas que puede conseguir hoy mismo.

PlayStation 5 + Spider-Man 2 + Astro Bot

PlayStation 5 Sony

El pack PlayStation 5 Slim acompañado de Spider-Man 2 y Astrobot es una de las mejores formas de comprar la consola de Sony.

El plato fuerte es Spider-Man 2, un juego de acción y aventura en mundo abierto ambientado en Nueva York, donde Peter Parker y Miles Morales se reparten el protagonismo. La narrativa se enriquece con la posibilidad de alternar entre ambos personajes, cada uno con habilidades y misiones propias, enfrentándose a villanos emblemáticos y nuevas amenazas.

Astrobot, por su parte, es un plataformas fresco y colorido que saca partido de las funciones del mando DualSense, ideal para toda la familia y perfecto para descubrir las capacidades técnicas de la consola.

Pack de dos luces V16 geolocalizadas

La nueva luz de emergencia V16 será obligatoria a partir de 2026

El pack de dos balizas V16 geolocalizadas es el nuevo estándar en seguridad vial para situaciones de emergencia. Estas balizas, homologadas y conectadas a la DGT 3.0, incorporan tecnología de geolocalización que, al activarse, envía la ubicación exacta del vehículo detenido a una plataforma central, permitiendo que otros conductores sean advertidos en tiempo real de la incidencia en carretera.

Su diseño compacto y resistente, con protección IP54 contra golpes y condiciones meteorológicas adversas, las hace ideales para cualquier tipo de vehículo. La visibilidad es uno de sus puntos fuertes: emiten una potente luz LED intermitente visible a un kilómetro de distancia y en 360 grados, lo que mejora la seguridad frente a los tradicionales triángulos de emergencia.

Scottex Papel Higiénico (96 rollos)

Este 'pack' incluye 96 rollos. Amazon

El pack de 96 rollos de papel higiénico Scottex es sinónimo de abastecimiento a largo plazo. Se trata del modelo Original, reconocido por su suavidad y resistencia gracias a su doble capa y la incorporación de fibras de algodón en su composición.

Este papel garantiza una experiencia cómoda y eficaz en cada uso, siendo ideal tanto para familias como para oficinas o negocios que requieren grandes cantidades.

El formato XXL permite ahorrar y reduce la frecuencia de reposición, lo que se traduce en comodidad y ahorro. Además, Scottex es una de las marcas líderes en el sector, con una reputación consolidada por su calidad y fiabilidad.

Fairy Platinum Plus All in One (160 uds)

Cápsulas de Fairy. Aliexpress

Fairy Platinum Plus All in One en su formato de 160 pastillas es la solución para quienes buscan resultados impecables en el lavavajillas sin complicaciones.

Cada pastilla combina varios agentes limpiadores que no solo eliminan la suciedad más incrustada, sino que también aportan brillo extra a la vajilla, incluso en ciclos cortos y a baja temperatura. Su fórmula avanzada permite deshacerse de restos de grasa, almidón y manchas difíciles, dejando platos, vasos y cubiertos relucientes sin necesidad de prelavado.

La fragancia a limón deja una sensación de frescura en cada lavado. Estas pastillas son compatibles con la mayoría de lavavajillas y su envoltorio se disuelve completamente en el agua, facilitando el uso y evitando residuos.

Xiaomi Body Composition Scale

Xiaomi Body Composition Scale Xiaomi

La Xiaomi Body Composition Scale es mucho más que una báscula: es una herramienta inteligente para monitorizar la salud y la forma física.

Permite medir no solo el peso, sino también el porcentaje de grasa corporal, masa muscular, agua, metabolismo basal y otros parámetros clave gracias a la tecnología de bioimpedancia.

La conectividad Bluetooth permite sincronizar los datos con la aplicación, donde se pueden consultar gráficos y recomendaciones personalizadas para mejorar los resultados.