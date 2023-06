La funda impermeable para el móvil que todos quieren este verano cuesta 7 euros y permite meterlo al agua sin estropearlo

"No sin mi móvil". Ese parece ser el mantra que hemos interiorizado sin darnos apenas cuenta y que nos hace vivir con el teléfono pegado a nuestra mano... incluso en el agua. Ahora que se acercan las vacaciones y los días de playa y piscina, son muchos los que recurren a fundas impermeables para poder seguir usando este dispositivo en entornos acuáticos. Y es que las actividades acuáticas más divertidas que podemos reservar en España este verano desde 18 euros bien merecen ser inmortalizadas sin que nuestro terminal corra peligro. Además, este tipo de productos son muy económicos si, por ejemplo, nos decantamos por packs como el de Yosh que incluye dos unidades por menos de 15 euros.

La funda para el móvil, de Yosh. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Fundas impermeable para el móvil Descripción: Pack de dos fundas impermeables para móvil para poder meterlo en el agua. Alta compatibilidad de dispositivos. Es transparente para que se pueda emplear la cámara fotográfica en cualquier posición. Incluye correa para poderlo llevar cómodamente. Marca: Yosh Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

Este tipo de accesorios estivales también es muy demandado entre aquellos que van a disfrutar de un Todo Incluido en el Caribe, ya que queremos recordar para siempre con fotografías los atardeceres en la piscina del resort cóctel en mano. Para ello, estas cómodas fundas son transparentes, para que podamos emplear el móvil sin ningún inconveniente. Además, se sirven de una correa con la que podemos transportarlas fácilmente sin darnos cuenta. No tenemos que preocuparnos por el bienestar del teléfono, puesto que, según la descripción del fabricante, han sido probadas a 30 metros de profundidad durante media hora, tiempo y profundidad en la cual está protegido. Eso sí, la presión puede impedir que, a según que niveles, empleemos la pantalla táctil. Pero, si es para tomar instantáneas, basta con el botón de volumen para controlarlas.

No solo nos permiten fotografías desde el agua, sino que también podemos enviar mensajes, contestar una llamada y todas las funcionalidades del smartphone. Este tipo de fundas, además, protege a los terminales del polvo y la arena, por lo que también son muy prácticos si no nos bañamos, pero estamos en estos entornos. En cuanto a la compatibilidad, las medidas de este producto impermeable permiten que la mayoría de los teléfonos quepan en su interior, aunque, para garantizar los buenos resultados, es recomendable quitar la funda protectora. Y si todavía no te había convencido, solo tenemos que decirte que las fundas de Yosh acumulan más de 22.000 valoraciones en Amazon y 4,3 estrellas doradas, lo que avala su funcionamiento por aquellos que ya las han probado.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.