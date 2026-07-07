La forma más higiénica y segura de eliminar la cera: el dispositivo que cuida tu salud auditiva

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Las alergias son una constante que se repiten desde la entrada de la primavera. Estar con los pañuelos contantemente a mano es agotador y el picor se vuelve una pesadilla en tu día a día.

Toda esa mucosidad se termina por acumular en tus oídos, al tratar de limpiarlos con un bastoncillo estás empujando la cera blanda hacia el fondo de tu oído. Esa cera acumulada tiene fecha límite gracia al limpiador de Temodu.

El Kit de Temodu ofrece un chorro de agua seguro, estable y eficaz para tu limpieza auditiva. Simplemente necesitas usar agua tibia para irrigar el canal auditivo, y expulsar la cera profunda de tus oídos.

La compra del limpiador de cera, incluye hasta 12 boquillas distintas, el limpiador cuenta con una batería potente que podrás recargar mediante el cable Tipo-C. Una carga completa te permite entre las 4 y las 5 horas, podrás consultarlo en la pantalla LED.

Limpieza e higiene aseguradas

Este innovador sistema de limpieza incorpora dos compartimentos separados, uno de ellos ara el agua limpia y otro para el agua residual. Este diseño refuerza y garantiza una limpieza higiénica y eficiente de su sistema auditivo.

El dispositivo cuenta con hasta 3 modos de uso; el modo de baja velocidad es ideal para la mayoría de las personas. El modo de pulso, con un flujo de agua fuerte y continuo, y el modo de alta potencia, que sirve para eliminar la acumulación de cerumen más persistente.

La ciencia no titubea con tu salud auditiva

Un análisis clínico publicado por la American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery desaconseja el uso de bastoncillos para la limpieza auditiva. Este actúa empujando contra la membrana del tímpano, pudiendo provocar desde sorderas temporales hasta infecciones graves.

Distintos estudios sobre la salud cognitiva demuestran que un tapón de cera puede provocar la pérdida repentina de audición, una sensación constante de vértigo y unos niveles de fatiga mental elevados. No esperes a que esa cera acumulada suponga un problema a mayores y hazte con el limpiador de Temodu.