El accesorio para tus días de playa: la tabla de paddle surf que tiene soporte para la Go Pro

Las escapadas al mar o pantano piden un plan sencillo de montar y guardar. Esta tabla hinchable resuelve el transporte y anima a probar el paddle surf.

La tabla Funwater aterriza como ese accesorio que convierte un día de playa en una pequeña aventura sobre el agua. Mide 350 centímetros de largo y llega con un soporte pensado para una cámara de acción tipo GoPro, así que grabar tus salidas resulta muy sencillo desde el primer minuto.

Al tratarse de un modelo hinchable, se guarda en su mochila y viaja en el maletero sin robar espacio. En la caja encontrarás remo ajustable, bomba manual, aletas, correa para el tobillo y kit de reparación, de modo que no necesitas comprar nada más para estrenarla.

El precio es uno de los argumentos que más convencen, la tabla Funwater sale por 146 euros con el cupón ESCD02 y envío desde Alemania, lo que suele acortar los plazos de entrega. Por ese desembolso te llevas un equipo completo, algo que cuesta encontrar en tiendas físicas a este nivel de accesorios.

Sus 84 centímetros de ancho aportan una base amplia que ayuda a mantener el equilibrio. Si nunca te has subido a una tabla, esta anchura te dará confianza, porque perdona los primeros titubeos mientras aprendes a remar de pie sobre el agua.

Fabricada en PVC y diseñada para inflarse entre 12 y 15 PSI, sostiene una rigidez que sorprende en un formato hinchable. A esa presión apenas se flexa con el peso encima, y transmite una sensación firme parecida a la de las tablas rígidas de toda la vida.

Admite una carga elevada, en torno a los 150 kilos según la ficha, así que soporta a adultos de distintas complexiones e incluso a algún acompañante ligero. Esta holgura la vuelve apta para casi cualquier usuario, desde quien busca pasear tranquilo hasta quien prefiere ejercitarse remando.

La superficie antideslizante cubre buena parte de la tabla y mejora el agarre de los pies con el neopreno mojado. Además, sirve para pasear por la costa, hacer algo de ejercicio o llevar al perro, porque aguanta bien el trote de un uso familiar.

Las valoraciones respaldan la compra, ya que acumula una media de 4,9 sobre 5 con 36 opiniones que destacan su construcción y su rigidez. Cuando un producto económico reúne ese consenso, la decisión se vuelve más cómoda, sobre todo si es tu primera tabla.

Con el verano y el calor ya en marcha, la tabla Funwater encaja con las semanas de playa, piscina o pantano que tienes por delante. A este precio y con el cupón activo, conviene no dejarlo para septiembre si quieres aprovechar la temporada de baño al completo.