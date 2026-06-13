Al final he picado: ver el Mundial por 34 céntimos por partido tampoco está tan mal

Me lo estaba pensando, pero al final he pasado por caja para ver absolutamente todos los partidos del Mundial.

El Mundial ya ha comenzado, y con auténticos partidazos, pero es que queda muchísimo por delante porque esta vez se disputan nada menos que 104 partidos, convirtiéndose en el más extenso de toda la historia gracias a la ampliación de participantes introducida por la FIFA.

Para mí, el Mundial y los Juegos Olímpicos son dos citas que no me pierdo, lo más grande, y esta vez andaba pendiente de dónde verlo, pero es que en España la plataforma que da todos los partidos es DAZN. RTVE da muchos partidos, pero no los da todos, así que he terminado pasando por caja, y tampoco es para tanto: son en total unos 36 euros por los 104 partidos, que sale a una media de 34 céntimos cada uno.

No los voy a poder ver absolutamente todos, eso es verdad, en especial porque hay partidos de madrugada en España. Los veré repetidos o en el resumen extendido, pero tampoco me duele porque creo que voy a amortizar con creces la suscripción de estos dos meses a DAZN.

DAZN Cómpralo en Darte de alta Esta es la plataforma líder para deporte en España, con la exclusividad de eventos como el Mundial 2026, del que emiten todos los partidos.

Como he dicho, son 36 euros porque tiene letra pequeña: el Mundial 2026 en DAZN cuesta 19,99 euros, un pago único, pero debes tener sí o sí una suscripción activa. La más barata cuesta 7,99 euros al mes, pero tienes que pagar dos meses porque el campeonato empieza en junio y termina en julio.

Cuando termine, ya veré si sigo para ver LaLiga o qué hago, pero la prioridad es ir viendo todo lo que pueda hasta la final.

No solo hay partidos, que obviamente es lo más importante, sino que también hay reportajes, entrevistas y un canal en directo 24 horas con el Mundial. Me gusta porque en estas citas lo importante no es solo lo que ocurre sobre el césped, sino todo lo que lo rodea, el ambiente y la sensación de experiencia compartida con millones de personas.

Un Mundial largo y seguramente lleno de sorpresas

Si algo está claro tras los días previos al inicio y las jornadas que llevamos es que no nos vamos a aburrir. Son tres países organizadores y más de 40 selecciones, así que hay fútbol para rato.

Hasta el 19 de julio que se dispute la final, vamos a tener historias, anécdotas y goles para llenar cada día.

El principal problema esta vez son, como ya he mencionado, los horarios, Muchos partidos se disputan a las 04:00 de la mañana en España o a las 06:00, algo inasumible para muchísima gente.