El fin de las bolsas de hielos: fabrica hasta 15 kg al día sin salir de casa

Poder hacer tu propio hielo en casa fuera del frigorífico es cada vez más importante con tanta ola de calor, y este aparto de Cecotec te lo permite.

Organizar una reunión en casa con amigos o familia suele chocar siempre con el mismo problema a la hora de servir las bebidas bien frías. Por eso mismo, hablar de la máquina de hielo modelo Chillin' Ice 1500 de Cecotec resulta de lo más oportuno cuando se acercan los meses de temperaturas altas.

A veces, calcular los cubitos necesarios para una cena numerosa se convierte en todo un quebradero de cabeza si la cubitera del congelador no da abasto. Poder contar con un electrodoméstico dedicado exclusivamente a crear hielo de calidad simplifica enormemente el problema de no tener con qué enfriar las bebidas.

Cualquier persona puede hacerse con este aparato por 149 euros en la web de la marca, una inversión interesante para quienes disfrutan recibiendo visitas en casa a menudo. Disponer de suministro constante de cubitos ahorra carreras de última hora al supermercado de la esquina.

Este modelo ofrece una capacidad de producción diaria de 15 kg de hielo, asegurando que nunca falte frescor en las copas de los asistentes. Su motor de 150 W de potencia garantiza un funcionamiento constante y eficiente durante toda la jornada festiva.

Gestiona tu hielo desde el teléfono móvil

El manejo de las distintas funciones resulta muy sencillo gracias a su panel frontal con display táctil, diseñado para configurar cada ciclo de manera intuitiva. Además, la ventana superior permite echar un vistazo al interior en cualquier momento sin necesidad de levantar la tapa ni interrumpir el proceso de congelación.

La conectividad inalámbrica y la aplicación móvil asociada aportan un punto extra de comodidad, permitiendo gestionar el aparato directamente desde el teléfono. De este modo, se puede programar o verificar el estado del dispositivo incluso sin levantarse del sofá del salón.

Los avisos automáticos notifican de inmediato cuando el depósito de agua está vacío o cuando el compartimento de los cubitos se ha llenado por completo. Este tipo de detalles inteligentes evitan despistes y aseguran que la máquina funcione siempre bajo las mejores condiciones de seguridad.

La función de autolimpieza integrada soluciona uno de los mantenimientos más tediosos de los electrodomésticos de cocina con solo pulsar un botón. Mantener el interior impecable y listo para la siguiente ocasión requiere un esfuerzo mínimo por parte del usuario.

Preparar bebidas refrescantes para todos los invitados deja de ser una tarea pesada gracias a este tipo de soluciones tan prácticas para el hogar. Una opción estupenda para asegurar el éxito en cualquier celebración veraniega, o para estar seguro de que siempre tendrás hielo a mano.