Frío de verdad, silencio absoluto y bajo consumo: el frigorífico compacto de Cecotec para optimizar el espacio

Un mini frigorífico con estética vintage, cajón para hielo y 45 litros de capacidad que resuelve el eterno problema del espacio en la cocina.

Cecotec ha diseñado el Bolero CoolMarket TT Origin 95 pensando en quienes necesitan una segunda nevera sin sacrificar estilo. No hablamos de un electrodoméstico más: es una pieza que decora tanto como enfría, con esa carrocería redondeada que recuerda a los frigoríficos de otra época. Combina estética retro y funcionalidad diaria en un formato que cabe en cualquier rincón de la casa.

Con 45 litros de capacidad interior, este mini frigorífico ofrece más margen del que parece a simple vista. Ahí caben latas, botellas, algo de fruta o los ingredientes que quieras mantener frescos en el despacho, el garaje o la habitación de invitados. La organización interior aprovecha cada centímetro, así que no hace falta renunciar a nada por tratarse de un formato reducido.

El Bolero CoolMarket TT Origin 95 se puede conseguir por 199 euros, un precio que encaja bien con lo que ofrece, frío estable, diseño cuidado y un cajón para hacer hielo que muchas neveras de este tamaño ni siquiera contemplan. Da la sensación de estar pagando por algo más que una nevera pequeña, y esa relación entre prestaciones y coste es precisamente lo que lo hace interesante frente a otras opciones del mercado.

La función icebox es uno de esos detalles que marcan la diferencia en el día a día. El cajón dedicado a la fabricación de hielo permite tener cubitos listos sin depender del congelador grande de la cocina, algo especialmente útil en verano o cuando se organiza una comida con invitados. Tener hielo siempre disponible cambia por completo la experiencia de usar esta nevera compacta.

El acabado retro no es un capricho estético: aporta personalidad a espacios donde un electrodoméstico convencional pasaría desapercibido o, peor, desentonaría. Las curvas suaves, el color beige y los detalles en dorado convierten a esta nevera en un objeto que se puede dejar a la vista sin complejos, ya sea en una cocina, un salón o incluso una oficina. Aporta un punto decorativo que pocos frigoríficos de este tamaño consiguen igualar.

El tirador Gold es otro de esos elementos que refuerzan la identidad retro del conjunto. Está fabricado con materiales resistentes, pensado para aguantar el uso diario sin perder firmeza ni acabado. Es un detalle pequeño, pero marca la diferencia visual frente a los tiradores de plástico genéricos que suelen llevar los frigoríficos compactos de precio similar.

En cuanto a consumo, el frigorífico cuenta con etiqueta energética de clase E, una cifra que hay que valorar en su contexto: se trata de un equipo pequeño, pensado para un uso puntual o como segunda nevera, no para sustituir el frigorífico principal de una vivienda. Cecotec indica que el consumo se ajusta a ese uso, aunque conviene recordar que el gasto real depende del uso diario que se le dé al aparato.

Sus medidas, 48,7 x 59,2 x 89,3 centímetros, lo convierten en un electrodoméstico fácil de encajar en espacios que hasta ahora no tenían hueco para una nevera. Cabe bajo una encimera, junto a un escritorio o en una terraza cubierta, y su tamaño no penaliza demasiado la autonomía de frío que ofrece. Se adapta a espacios reducidos sin que eso signifique renunciar a un electrodoméstico funcional.

Entre el diseño, la función icebox y un precio ajustado, el Bolero CoolMarket TT Origin 95 se perfila como una opción a tener en cuenta para quien necesita una nevera auxiliar con carácter propio. Es un electrodoméstico pensado para durar y ganarse un hueco fijo en casa. Una compra que aporta utilidad real más allá del componente decorativo.