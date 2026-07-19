Del drama de limpiar al placer de ver todo impecable: disfruta de las barbacoas y limpia sin esfuerzo
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Después de cada barbacoa llega el mismo suplicio: cenizas y restos de carbón esparcidos por todas partes que nadie quiere recoger a mano.
El Conga Ash 6000 EasyGo Home XL de Cecotec resuelve justo el momento en que la parrilla se enfría y toca coger el cepillo y la pala. Este aspirador especializado en cenizas convierte esa tarea en algo que se resuelve en un par de minutos, sin levantar polvo ni mancharte las manos. Cuenta con 1500 W de potencia y una succión de 21 kPa, suficiente para una limpieza a fondo en los rincones más complicados de la barbacoa o la chimenea.
El depósito InoxDeposit de 30 litros está fabricado en acero inoxidable, un material que resiste tanto la temperatura como la suciedad más agresiva sin deformarse con el uso diario. Es una ventaja importante porque las cenizas frías conservan calor residual más tiempo del que parece, algo que un depósito de plástico convencional no siempre aguanta. La capacidad de 30 litros permite encadenar varias barbacoas sin vaciarlo cada dos por tres.
El Conga Ash 6000 EasyGo Home XL se puede conseguir ahora por 69 euros, un precio que lo sitúa en un terreno interesante frente a otros aspiradores especializados en cenizas. La relación entre potencia y precio lo convierte en una opción a tener en cuenta para quien enciende la barbacoa o la chimenea con cierta frecuencia.
La función Extreme Suction amplía el terreno de juego de este electrodoméstico más allá de la parrilla: el fabricante indica que también aspira restos de estufas de pellets, tierra, vidrios rotos, escombros, hojarasca, serrín o el interior del coche. Un único aparato multiusos que puede quedarse en el garaje listo para varios tipos de limpieza.
El tubo Resistant Tube incorpora un recubrimiento metálico que evita que el calor residual o los bordes afilados de cristales rotos lo deterioren con el tiempo. La boquilla de 34 mm, además, ofrece un diámetro generoso que permite recoger más suciedad en cada pasada. Un diseño pensado para durar más allá de la primera temporada de uso intensivo.
Moverlo tampoco supone esfuerzo gracias a la estructura EasyGo, con ruedas que facilitan el transporte incluso con el depósito lleno de cenizas o escombros, que pesan lo suyo. Quien haya cargado alguna vez un cubo de ceniza sabe lo incómodo que resulta. Transportarlo lleno no cuesta el mismo esfuerzo que con un depósito sin ruedas.
El mantenimiento también marca diferencias gracias al sistema Easy Clean, que redirige el aire para limpiar el filtro sin desmontarlo ni mancharse las manos de ceniza. A esto se suma una bolsa de filtro lavable que protege el elemento filtrante y alarga su vida útil. La limpieza del propio aspirador deja de ser una tarea incómoda.
Conviene tener presente que el fabricante recomienda no aspirar cenizas mojadas ni calientes, una advertencia habitual en este tipo de aspiradores que conviene respetar para evitar daños en el motor. Esperar a que las brasas se enfríen del todo es un paso sencillo pero imprescindible. Respetar esta indicación del fabricante alarga la vida del electrodoméstico.
Entre la potencia, el depósito de acero inoxidable, las ruedas y el precio actual, el Conga Ash 6000 EasyGo Home XL resuelve un problema muy concreto: dedicar media tarde a limpiar cenizas cuando podrían bastar unos minutos. Para quien organiza barbacoas con cierta regularidad o usa estufa de pellets en casa, incorporarlo a la rutina puede marcar una diferencia notable en el día a día.
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