El Barcelona se mide al supercampéon, el PSG: puedes verlo por menos de 10 euros, y con cine

La Champions League, en su nuevo formato, es bastante distinta a la que conocíamos hasta hace un par de años, entre otras cosas porque ahora la Fase Liga sí que permite que se enfrenten dos de los máximos favoritos a ganarla, como sucede hoy con el FC Barcelona y el PSG (21.00h).

Estos dos equipos son, sin duda alguna, de los que irán pasando rondas hasta octavos como mínimo, y hoy tienen un primer choque en la Jornada 2 de la Champions League, que como siempre emite en exclusiva Movistar Plus+, pero con una novedad: este partido se puede ver online también si pagas 9,99 euros.

FC Barcelona - PSG en Movistar Plus+ Si te das de alta en Movistar Plus+, podrás ver desde solo 9,99 euros al mes un partido de Champions por jornada, como por ejemplo el choque entre los de Flick y los de Luis Enrique. Darte de alta



Es el precio de la suscripción a la plataforma de streaming de Movistar Plus+, que no requiere tener con ellos telefonía o fibra, y a la que puedes acceder como a Netflix y otros competidores. Son solo 9,99 euros al mes sin permanencia, o si quieres ahorrar, en el plan anual te llevas dos meses totalmente gratis.

Puedes acceder a todos sus contenidos en cualquier dispositivo con la aplicación de Movistar, tanto en Android como en iOS, en escritorio y hasta en los Fire TV Stick y cualquier Smart TV, aunque es una suscripción, eso sí, con condiciones distintas a los que usan el clásico decodificador.

Por ejemplo, no pueden verse varias pantallas a la vez, así que no puedes compartir oficialmente tu suscripción con nadie más, pero por los escasos 10 euros que cuesta, poco más se le puede pedir.

Cabe señalar que, además de un partido de Champions por jornada, también emite uno de LaLiga en cada fin de semana y toda la Liga HyperMotion, con otros deportes como el tenis, que no está nada mal si lo que buscas es deporte.

Por otro lado, tiene un catálogo amplísimo de cine y series de todo tipo, con un estreno al día y un buen repertorio de producciones españolas exclusivas.