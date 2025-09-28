Soy un Willy Fog digital (y protegido): esta VPN con antivirus me permite viajar sin moverme del sofá

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Una VPN es útil en ciertos contextos, pero si además tiene antivirus, es útil siempre.

En los últimos años se ha disparado a nivel mundial el uso de VPN, sobre todo a raíz de ciertas decisiones como el intento de bloqueo de Telegram o la restricción en contenidos que aplican países como Reino Unido.

En España aún vamos un poco por detrás de otros países, y es que mucha gente no ve la utilidad de una VPN, a pesar de que los beneficios a nivel de privacidad son evidentes, ya que cifran y redirigen todo tu tráfico, te "ocultan", digitalmente. Lo que sí tiene una ventaja inmediata, y esto lo estoy comprobando, es una VPN que además viene pegada a un antivirus, como hace Surfshark.

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Esta compañía lituana es uno de los gigantes del sector, y su aplicación, además de ser una de las más baratas, tiene ventajas como el mencionado antivirus para dispositivos móviles o la capacidad de conectar cuantos dispositivos quieras a tu cuenta, algo que todos sus rivales limitan.

Ahora mismo es mi VPN de cabecera, la que uso prácticamente a diario para una cosa u otra, y eso si directamente no la dejo conectada todo el día.

Con ella soy una especie de "Willy Fog" digital, ya que puedo ir saltando de una localización a otra de forma virtual, cambiando entre las IP de distintos países según me convenga, por ejemplo para acceder a algunos vídeos de YouTube que están geobloqueados según la IP del país que tengas.

Lo normal es que me conecte a servidores cercanos, europeos, que además son los más rápidos. Suelo usar Reino Unido, Rumanía o Lituania, que son los que he comprobado que tienen un rendimiento prácticamente idéntico a navegar sin VPN.

Esta aplicación está en prácticamente todos los dispositivos, desde mi Mac Mini hasta mi móvil Android, pasando por el Fire TV Stick.

​Antivirus, algo que sigue siendo muy recomendable en 2025

A pesar de que para mucha gente lo de usar un antivirus le suena a los años 2000, sigue siendo recomendable tener uno instalado en el móvil, que es el dispositivo más expuesto y donde más datos personales solemos guardar.

Sobre todo si tienes un móvil Android e instalas aplicaciones que pueden ser consideradas como inseguras, por fuera de Google Play, tener uno es una garantía.

Pero no solo eso, sino que simplemente al navegar por internet puedes tener ciertos problemas en webs consideradas como maliciosas.