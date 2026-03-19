El estor enrollable más vendido de Amazon cuesta poco más de 20 euros y se instala fácilmente

Está disponible en muchos colores, es traslúcido y es apto para muchas ventanas.

No han hecho más que insistirme: las cortinas visten un hogar. De hecho, aportan calidez, intimidad y estilo. Pero, más allá de su función decorativa, son capaces de regular la entrada de la luz. Sin embargo, tengo que reconocer que hay zonas de mi casa que siguen sin cortinas.

Tengo la suerte de no tener edificios enfrente, por lo que, por el momento, no lo he visto necesario. Lo que tengo claro es que, cuando ponga, me decantaré por los estores. Estos se recogen verticalmente y ocupan menos espacio que las cortinas, aunque vistan menos y den menos volumen. Y, si tengo que elegir, el más vendido de Amazon me parece una fantástica opción.

Este estor está disponible en muchos colores. Amazon

Se trata del estor enrollable Ara de Blindecor, una propuesta que se ha convertido en top ventas por su buena relación calidad precio, su fácil instalación y su funcionalidad. Así lo destacan las más de 13.000 valoraciones que ha recibido en la plataforma.

Es una propuesta lisa y translúcida que está disponible en muchos colores (de lo que depende el precio final) y que incluye todo lo necesario para su instalación. Este modelo está confeccionado en poliéster, lo que facilita su limpieza.

Además, se trata de un estor que es apto para gran variedad de ventanas. En concreto, de hasta 95 centímetros de ancho y 175 de alto.

Para casas minimalistas

Aunque las cortinas siguen siendo muy elegidas, ahora son muchos los hogares que visten sus ventanas con estores. Estos tienen una estética más minimalista y simple, por lo que encajan con las líneas decorativas que ahora siguen muchos hogares.

El hecho de que el estor pase prácticamente desapercibido es lo que ha hecho que sean los más escogidos, además de que su limpieza e instalación resulta bastante sencilla en comparación con otras opciones.