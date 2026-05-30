Este suplemento pre entreno es energía casi instantánea, y se prepara en segundos

Si entrenas a diario quizá te interese echarle un ojo a esta oferta, pues este suplemento deportivo te sentará bien a ti y a tu bolsillo.

Los que entrenéis a diario sabéis lo complicado que es encontrar un desayuno que no se te haga una bola en el estómago a las 7 de la mañana. Vas con prisa, necesitas energía para afrontar las pesas o el cardio, pero meterte un plato enorme de avena tradicional a veces requiere un esfuerzo sobrehumano. Al final, terminas recurriendo a opciones industriales que te pegan un subidón de azúcar para luego dejarte tirado a mitad de la mañana.

Por eso, muchos deportistas han descubierto los beneficios de los carbohidratos de asimilación progresiva, que te mantienen saciado durante horas sin esa sensación de pesadez tan molesta. La textura que se consigue con este tipo de alimentos es una maravilla, muy parecida a las papillas que tomábamos de pequeños. Solo necesitas mezclar un par de cacitos con agua o leche para tener listo un tazón bien nutritivo antes de salir pitando hacia el gimnasio.

Pues bien, este pack de 2kg de crema de arroz de la marca Rice Cream con sabor a mantequilla de cacahuete está disponible en AliExpress por menos de 11 euros gracias a sus conocidas Superofertas de temporada. Es un precio de risa para una cantidad de producto tan grande, y lo mejor es que incluye envío rápido directamente desde España. Te ahorras los eternos tiempos de espera habituales en las compras internacionales y lo tienes en tu cocina en un abrir y cerrar de ojos.

La clave de este producto es que el cereal viene pregelatinizado, un proceso térmico que rompe las cadenas de almidón para que tu estómago lo procese de forma inmediata. Esto se traduce en una digestión impecable, evitando los temidos gases o la hinchazón que provocan otras harinas crudas cuando las tomamos con prisa. Así puedes entrenar a tope con la tranquilidad de que tu cuerpo está absorbiendo los nutrientes de manera eficiente.

Edulcorado y bajo en calorías

Al abrir el envase, destaca un olor espectacular a cacahuete tostado que ya te va abriendo el apetito, alejándose de esos polvos insípidos que necesitan mil añadidos para saber a algo. Viene ya edulcorado con opciones dietéticas, por lo que no necesitas añadir azúcar ni siropes extra para disfrutar de un sabor dulce e intenso. Es perfecto tanto para tomarlo solo como para mezclarlo con tu batido de proteínas favorito después de una sesión intensa de pesas.

Prepararlo no tiene ningún misterio, ya que basta con verter unos 50 gramos de producto en un tazón y añadir unos 200 ml de líquido frío o templado. Remueves con una cuchara durante unos segundos y verás cómo espesa al instante hasta conseguir una textura de natilla fina y homogénea. Si te gusta más espeso o más líquido, vas jugando con la cantidad de agua hasta dar con tu punto exacto.

Un envase de este tamaño cunde una barbaridad en el armario, ya que te da para más de 40 raciones completas si sigues las cantidades recomendadas por el fabricante. La bolsa incorpora un sistema de cierre hermético muy cómodo que evita que entre la humedad ambiental y estropee el polvo con el paso de las semanas. Así te aseguras de que la última porción se mantenga tan fresca y aromática como el primer día que la abriste.

Además, los ingredientes son aptos para la gran mayoría de personas, siendo una opción fantástica para vegetarianos o intolerantes que buscan cuidar su alimentación. Al tener un contenido de lactosa inferior al 0.01%, se digiere de maravilla sin dar problemas estomacales inesperados a mitad de tu rutina. Una solución muy limpia y práctica para estructurar tus comidas diarias sin romperte la cabeza organizando recetas complejas.

Estamos ante un aliado perfecto para tus desayunos o meriendas fitness que te da ese empujón extra que necesitas en tus entrenamientos más exigentes. Su comodidad, unida a un sabor adictivo y un precio de derribo, lo convierten en una compra obligatoria para tu despensa saludable. Una forma excelente de cuidar tu cuerpo disfrutando de cada bocado antes de gastar las energías en el gimnasio.