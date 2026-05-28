Este homenaje a las Game Boy te lleva a los 90, pero tiene Android

Las consolas retro se han puesto muy de moda en los últimos años, y ésta aúna lo mejor de los sistemas clásicos y de los juegos modernos.

Guardar los cartuchos viejos en una caja dentro del trastero da un poco de pena, sobre todo si recuerdas aquellas tardes enteras pegado a los botones. El problema es que poner en marcha aquellos aparatos en los televisores modernos suele ser un suplicio por culpa de los cables. Al final, da una pereza tremenda montar todo el sistema para echar una partida rápida antes de cenar. Pero para eso existen las portátiles retro.

Por suerte, la tecnología actual permite concentrar miles de aventuras en un espacio tan pequeño que cabe perfectamente en el bolsillo de tu pantalón. El diseño de este tipo de aparatos ha evolucionado una barbaridad, ofreciendo acabados que aguantan cualquier trote diario. Ya no hace falta estar encerrado en casa para revivir los grandes momentos de tu infancia.

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Amazon Esta consola retro funciona con Android, tiene pantalla AMOLED y está disponible en varios colores.

Pues bien, la Trimui Brick Hammer se puede conseguir ahora mismo en AliExpress por apenas 90 euros, un coste fantástico para la calidad que ofrece. Es una oportunidad genial para llevar contigo un catálogo inmenso sin necesidad de rascarte demasiado el bolsillo. Con esta plataforma te aseguras una compra rápida para empezar a jugar lo antes posible.

La primera sorpresa agradable viene de la mano de su robusta construcción, fabricada con un metal CNC que se siente sólido y firme. La durabilidad está más que garantizada gracias a este chasis, que además le otorga un aspecto premium muy alejado de los plásticos habituales. Sostener este pequeño bloque en las manos transmite una seguridad increíble durante las partidas.

Gran pantalla, miles de juegos

Su pantalla IPS de 3.2 pulgadas es otra auténtica delicia visual, mostrando los gráficos con un nivel de nitidez que ya quisieran los paneles antiguos. Cuenta con una resolución de 1024x600 píxeles que hace que los textos pequeños se lean sin esfuerzo y los colores brillen con intensidad. Disfrutar de tus títulos preferidos con esta claridad cambia por completo la experiencia.

El corazón de este dispositivo late gracias a un sistema operativo basado en Linux, una opción famosa por su tremenda estabilidad y ligereza. Esto permite que la máquina se encienda en un suspiro y los menús se muevan con una agilidad pasmosa. Es un entorno idóneo tanto para los juegos retro de toda la vida como para propuestas más modernas.

Olvídate de aburrirte en los viajes largos en tren o en las salas de espera, ya que podrás jugar a miles de juegos con la gran capacidad que tiene su memoria. Tienes entretenimiento ininterrumpido para varios años si te propones exprimir cada uno de los títulos disponibles en su catálogo inicial. Además, incluye un motor de vibración interno para meterte de lleno en la acción de cada partida.

En el apartado de la autonomía, los 3000 mAh de batería integrada cumplen de sobra, ofreciendo hasta 5 horas de juego continuo. Puedes pegarte un buen vicio durante un trayecto largo sin tener que mirar desesperadamente de reojo dónde hay un enchufe cerca. El consumo energético está tan optimizado que aguanta sesiones intensas sin despeinarse.

Por si todo esto fuera poco, el almacenamiento interno es ampliable hasta 1 TB mediante tarjetas de memoria tradicionales para añadir lo que quieras. Espacio infinito para coleccionar música, partidas guardadas o nuevos títulos que desees probar con el paso del tiempo. Un capricho maravilloso que rinde homenaje a la historia del entretenimiento digital.