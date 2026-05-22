Seguro que te pasa lo mismo. Hay días en los que miras los lanzamientos modernos, con sus gigabytes de actualizaciones obligatorias y sus menús infinitos, y te entra una nostalgia tremenda de aquella época en la que jugar consistía simplemente en encender la máquina y disfrutar. Aquellas tardes devorando cartuchos de plataformas y peleas nos marcaron para siempre. Por suerte, el mundillo de la emulación ha avanzado una barbaridad y hoy en día es posible llevar miles de esos recuerdos guardados directamente en el bolsillo de la chaqueta. Las consolas verticales tienen ese encanto especial que nos transporta de golpe a los noventa, replicando la ergonomía clásica que tantas horas de diversión nos regaló durante la infancia. La Anbernic RG40XXV es una de las opciones más deseadas del momento y ahora se queda en poco más de 60 euros en AliExpress si aprovechas su conocida oferta de bienvenida. Por esa cantidad te llevas a casa un dispositivo fantástico para revivir las mejores épocas del videojuego, un capricho ideal tanto para regalar como para darte un buen homenaje nostálgico. Lo primero que llama la atención al tenerla entre las manos es la calidad de su pantalla de 4 pulgadas. Han apostado por un panel IPS completamente laminado con marcos muy finos que se ve de escándalo, mostrando unos colores vivos y unos ángulos de visión perfectos para que los píxeles de tus títulos favoritos luzcan mejor que nunca. En su interior esconde un procesador de cuatro núcleos acompañado de 1 GB de memoria RAM, una configuración solvente que mueve con soltura cualquier juego retro y moderno en móviles que se te ocurra. Podrás disfrutar de sistemas clásicos de 8 y 16 bits sin tirones ni retardos raros en el sonido, saboreando cada partida como si estuvieras frente al televisor de tubo. El sistema operativo está basado en Linux y viene preparado para encender y jugar desde el primer minuto. La interfaz resulta muy intuitiva, ideal para moverte por las listas de títulos, guardar tus partidas en cualquier momento y configurar los botones a tu gusto, algo que se agradece cuando buscas sesiones de juego rápidas. Un punto fuerte de este modelo es su batería de 3200 mAh, capaz de aguantar unas 6 horas de juego continuo antes de pasar por el enchufe. Es la autonomía perfecta para sobrevivir a un viaje largo en tren o para desconectar un rato por las noches en el salón sin estar pendiente del cable de carga. En el apartado de conectividad, viene equipada con conexión WiFi de doble banda y conectividad Bluetooth 4.2. Esto te abre la puerta a conectar auriculares inalámbricos para jugar de camino al trabajo o incluso a actualizar el contenido de forma cómoda, sumando puntos a un conjunto de por sí muy completo. Si buscas una compañera de fatigas portátil que rinda de maravilla y no te cueste un ojo de la cara, esta máquina es una compra redonda. Tiene potencia, una pantalla fantástica y ese aroma a recreativa clásica que tanto nos gusta. Una forma maravillosa de recuperar la magia de los videojuegos de siempre.