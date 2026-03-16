Este Casio no es el de toda la vida: es una edición especial de Uno, y Amazon lo rebaja

Casio vende una versión de su reloj más mítico que se inspira en el juego Uno.

Casio tiene un reloj que todos hemos tenido, querido o al menos mirado alguna vez con cierta nostalgia: el mítico F-91W, fiable y casi inmortal. A partir de esa base, la marca japonesa ha ido lanzando durante años versiones especiales y colaboraciones que conservan el espíritu retro de siempre, y una de las más llamativas de los últimos tiempos es este Casio Uno.

Se trata de una edición que toma prestado todo el imaginario visual del juego de cartas de Mattel. Lo mejor es que, siendo una pieza bastante más rara y especial de lo habitual, no se ha ido a un precio disparatado: ahora mismo ronda los 90 euros en oferta, bastante por debajo de los 99,90 euros que se ven como referencia habitual en otras tiendas.

Casio UNO Vintage Este reloj está inspirado en el modelo más vendido de la marca, pero con toques que hacen referencia al mítico juego de cartas Uno. Por 90 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Y la verdad es que se entiende bastante bien por qué llama tanto la atención en cuanto lo ves. El Casio Uno parte del diseño clásico del A168, uno de esos digitales vintage de Casio que funcionan porque son reconocibles al instante, pero aquí todo está remezclado con el universo Uno.

La esfera está inspirada en las cartas clásicas del juego y utiliza el esquema de color del comodín, con esos toques rojo, azul, amarillo y verde que cualquiera identifica sin esfuerzo. Además, cuando activas la retroiluminación electroluminiscente aparece la palabra “Wild” en la pantalla LCD, un detalle pequeño pero bastante ingenioso que es justo el tipo de guiño que se espera de una colaboración.

También suma bastante el hecho de que conserve el logotipo clásico de Uno en la esfera, porque refuerza esa sensación de producto especial pero sin caer en lo estridente.

Visualmente, el reloj tiene mucho más sentido del que parece sobre el papel. La caja luce un acabado metálico en gris oscuro, mientras que la correa de acero inoxidable va tratada con revestimiento iónico negro. No parece un juguete ni un reloj infantil, sino un Casio retro con un punto de diseño muy reconocible.

El cierre está grabado con la ilustración del reverso de una carta Uno, y en la parte trasera de la caja hay un grabado láser con el logotipo del juego y las cartas 1, 6 y 8 colocadas en referencia al número de modelo. Son detalles que probablemente no veas a simple vista desde lejos, pero que elevan bastante la sensación de pieza cuidada y hacen que el reloj tenga conversación propia cuando alguien se fija.

La correa autoajustable de acero inoxidable también juega a favor, porque le da ese aire clásico de Casio vintage que tan bien funciona en muñecas muy distintas y, además, refuerza su carácter unisex. No es un reloj grande ni pretende serlo; más bien apuesta por esa filosofía de discreción que tan bien le ha sentado siempre a la marca.

Y luego está lo importante: más allá de la estética y del factor coleccionable, sigue siendo un reloj útil. El Casio Uno ofrece cronómetro de 1/100 de segundo con capacidad de hasta una hora, alarma diaria, señal horaria, calendario automático y formato de 12 o 24 horas, además de una precisión aproximada de ±30 segundos al mes. La batería CR2016 promete alrededor de 7 años de duración, algo muy en la línea de Casio.

Hay otro detalle que me gusta bastante, y es que Casio no se ha limitado al reloj: esta edición llega con un embalaje especial que utiliza los cuatro colores clásicos de la caja de Uno y, según la marca, está fabricado con materiales reciclados.

Puede parecer secundario, pero en una colaboración así el empaque también forma parte de la gracia, especialmente si lo compras para regalar o si eres de los que guardan la caja porque entienden este tipo de ediciones como pequeñas piezas de colección.