Estas depiladoras funcionan y te hacen ahorrar: tenemos una en casa y por este precio sí la compraría

Es legítimo dudar de si depilarse en casa es igual que hacerlo en una clínica estética profesional. La duda es lógica y, por supuesto, los profesionales tienen mejores herramientas de las que puedas tener tú, y más experiencia para manejarlas. Dicho esto, a veces compensa optar por aparatos para depilarte tú mismo o tú misma en casa, y las depiladoras de luz pulsada son ya tan baratas que merecen la pena.

En mi casa tenemos una y puedo confirmar que sí, que funciona. No lo hace de inmediato y son varias sesiones las que te tienes que dar, pero acaba eliminando el vello casi por completo. Por eso, si tienes 279 euros para gastar, no es mala idea dar el paso ahora que es Prime Day.

Hay un modelo de Philips Lumea que cuesta eso y que promete resultados al poco tiempo, y a la larga ahorro de dinero, ya que la inversión inicial la vas a aprovechar durante años.

Como todas las depiladoras de esta clase, tiene un número de disparos antes de que tengas que cambiar la lámpara, pero la nuestra tiene ya varios años y por ahora sigue viva, así que creo que ya nos ha salido a ganar la compra.

La rebaja es solo accesible para los que tienen cuenta Prime, y si la tienes, la ventaja es mayor porque incluye envío gratis en apenas un día.

El funcionamiento de este dispositivo se basa en la emisión de pulsos suaves de luz que se dirigen a la raíz del vello. La melanina, que es el pigmento responsable del color del pelo, absorbe estos destellos lumínicos y los transforma en calor, lo que estimula al folículo para que entre en una fase de reposo.

Como consecuencia, el vello se desprende de forma natural y el crecimiento posterior se inhibe de manera progresiva. Para que el proceso sea efectivo, es necesario seguir un calendario inicial de cuatro tratamientos cada dos semanas, pasando después a una fase de mantenimiento de retoques cada cuatro semanas para asegurar que la piel se mantenga suave.

Una de las características técnicas más útiles de este modelo es la inclusión de la tecnología 'SenseIQ', que cuenta con el sensor inteligente 'SmartSkin'. Este componente analiza el tono de la piel del usuario antes de comenzar y durante la sesión, recomendando de forma automática el ajuste de intensidad lumínica más adecuado de entre los cinco niveles disponibles.

Esto aporta tranquilidad durante el uso, asegurando que la potencia sea lo suficientemente alta como para ser eficaz pero sin llegar a comprometer la seguridad ni causar molestias en las zonas más sensibles. Es efectivo en una amplia variedad de tipos de vello y tonos de piel, aunque, como suele ocurrir con la tecnología IPL, no resulta eficaz en vello pelirrojo, rubio claro o canoso.

Para facilitar la aplicación en las distintas partes del cuerpo, la serie 8000 viene acompañada de varios cabezales inteligentes con diseños curvos que se adaptan a la anatomía de cada zona. El accesorio corporal cuenta con una ventana de tratamiento más grande y un diseño cóncavo para agilizar el proceso en áreas extensas como las piernas, los brazos o el abdomen.

La comodidad de uso es otro factor que influye en la experiencia diaria. Este modelo funciona mediante cable, lo que asegura que la potencia de los disparos se mantenga constante durante toda la sesión sin experimentar esas bajadas de rendimiento que a veces ocurren en los dispositivos inalámbricos cuando la batería empieza a agotarse.

La marca complementa el soporte del dispositivo con una aplicación móvil gratuita que funciona como un entrenador personal de depilación. Esta herramienta ayuda a planificar las sesiones, crea recordatorios personalizados para no pasar por alto ningún tratamiento y ofrece consejos prácticos basados en el tipo de piel.