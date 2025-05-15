El FC Barcelona podría ganar LaLiga esta jornada: así lo puedes ver en directo

Argentina tiene su presencia asegurada en el Mundial 2026, pero Brasil aún no.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Una victoria del FC Barcelona ante el Espanyol le daría automáticamente el título liguero y puedes ver el enfrentamiento en esta plataforma.

LaLiga encara su recta final, ahora sí, con muchas cosas por decidir, como por ejemplo el descenso, los puestos Champions y sobre todo el título, aunque esto último ya está casi decidido a falta de finiquitarlo, algo que quizás ocurra ya en esta jornada.

El jueves 15 a las 21:30 se disputará en el RCDE Stadium el partido entre el Espanyol y el FC Barcelona, y si gana este último finiquitará ya el título liguero. Por supuesto, es posible ver este partido en directo a través de Movistar Plus+, que emite online también para los usuarios de su plan de solo 9,99 euros.

Para verlo no necesitas ser usuario de uno de los paquetes de fibra y TV de esta compañía, que ahora tiene un plan "barato" para poder ver su contenido al igual que otras plataformas, como Netflix o Disney+.

Jornada 36: Espanyol - Barcelona Movistar Plus+ emite el derbi barcelonés que podría darle al Barça el título liguero.

Cuesta menos de 10 euros al mes, no tiene permanencia y lo puedes contratar independientemente de tu operadora, algo que antes no era posible y que pone en bandeja disfrutar de series y películas en streaming, pero también de fútbol todas las semanas, tanto de LaLiga como de Champions.

Puedes darte de baja siempre que quieras, aunque si lo que quieres es maximizar el ahorro, el plan anual te permite ahorrarte dos meses en tu suscripción.

Una vez más, el alirón contra el rival de la ciudad

No es la primera vez que el Barcelona gana la liga a falta de unas pocas jornadas, y tampoco es la primera vez que lo hace en el estadio del rival de la ciudad, el RCD Espanyol.

Esta vez además hay algo más en juego, y es que si bien el FC Barcelona quiere finiquitar el título de Liga, el Espanyol aún no está matemáticamente salvado con 39 puntos y necesita sumar sí o sí.

De perder este partido, los pericos podrían tener problemas en las tres jornadas restantes para sellar la permanencia.