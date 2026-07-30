Escucha tu música favorita bajo el agua: los auriculares sumergibles de conducción ósea para tus entrenamientos

Cuando se trata de ir a la playa o la piscina, la mayoría de los auriculares no son aptos para el agua, pero estos sí, y además no son nada caros.

A la hora de entrenar mientras escuchamos nuestra música favorita, encontrar el dispositivo adecuado suele dar algún dolor de cabeza. Por suerte, los auriculares de conducción ósea y resistentes al agua de la marca IFECCO llegan como una alternativa idónea para quienes practican deporte al aire libre o en la piscina. Su planteamiento es bien sencillo: transmitir el sonido a través de los huesos del rostro para dejar las orejas completamente libres.

Esta tecnología resulta ideal si te gusta correr o andar en bicicleta por la ciudad. Al no taponar el canal auditivo, es posible escuchar el tráfico, los avisos de otros deportistas o cualquier imprevisto sin perder nitidez acústica. Vamos, que ganas en seguridad mientras disfrutas del último disco de tu banda preferida.

Pues bien, en estos momentos se pueden encontrar por menos de 45 euros en Amazon con envío Prime gratis, un importe muy ajustado para el catálogo de funciones que ofrecen. Esta propuesta se sitúa en una franja económica muy apetecible si buscas un accesorio resistente que rinda bien en situaciones exigentes.

El punto fuerte de este modelo reside en su certificación IP68 de resistencia al agua. Soporta inmersiones de hasta 3 metros de profundidad durante más de 60 minutos seguidos, por lo que aguanta sin despeinarse las sesiones intensas de natación o las carreras bajo lluvia torrencial. Las salpicaduras o el sudor copioso ya no suponen un problema para la durabilidad del equipo.

Con reproductor MP3 interno incluido

Además, como las conexiones inalámbricas no funcionan de manera fluida bajo la superficie acuática, integran un reproductor MP3 interno con 8 GB de capacidad. Esto permite almacenar más de dos mil canciones directamente en la memoria interna mediante un práctico cable magnético, dejando el teléfono móvil a buen resguardo en la taquilla.

Para los entrenamientos en tierra firme, disponen de conectividad Bluetooth 6.0 de última generación. La sincronización con el smartphone es rápida y ofrece llamadas telefónicas con voz clara. Cambiar entre la reproducción desde el almacenamiento interno y la transmisión desde el teléfono requiere únicamente tocar un botón antes de tirarse al agua.

En cuanto a la autonomía, la batería rinde hasta 8 horas continuadas con una sola carga. Por otra parte, su estructura de titanio ultraligero pesa apenas 28 g, garantizando una sujeción firme que no molesta ni genera presiones incómodas durante los giros bruscos o las tiradas largas de maratón.

Ciertamente, quienes realizan disciplinas combinadas como el triatlón valoran mucho la versatilidad de pasar de la bicicleta a la piscina sin cambiar de equipo. Su flexibilidad permite adaptarse a diferentes anatomías con bastante suavidad, manteniendo el ajuste correcto independientemente del movimiento o el ritmo de la actividad física.

Se trata de una herramienta muy completa para deportistas que buscan versatilidad y resistencia al agua sin desembolsar una fortuna. La combinación de audio de oído abierto con almacenamiento interno representa una fantástica compañía para superar cualquier entrenamiento diario.