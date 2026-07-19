El encanto del vinilo sin el lío de los cables: este reproductor de Sony tiene bluetooth premium

Si tienes pasión por la música en vinilo pero estás harto de tener que lidiar con los cables de tus cacos tradicionales, este reproductor es perfecto para ti.

Volver a poner un disco de vinilo en el plato es un rito que muchos disfrutamos de nuevo, y para hacerlo con garantías el Sony PS-LX5BT es un equipo a tener muy en cuenta. Se trata de un tocadiscos que combina la estética de siempre con una tecnología pensada para quienes buscan disfrutar de su música sin complicaciones técnicas excesivas.

Lo que llama la atención de este modelo es cómo logra mezclar la tradición analógica con las comodidades modernas, permitiendo que la música fluya de forma natural en tu salón. Es una opción equilibrada para quienes tienen una colección de discos y quieren escucharlos con una calidad sonora sobresaliente y sin cables de por medio.

Ahora mismo es posible encontrar este reproductor de vinilos Sony PS-LX5BT en Amazon con un 14% de descuento por menos de 344 euros, contando además con envío Prime gratuito para que llegue a tu puerta sin coste extra. Es una cifra interesante si tenemos en cuenta todo lo que ofrece este dispositivo de gama premium.

El sistema de tracción por correa totalmente automático hace que el uso sea bastante directo, ya que con solo un toque el brazo se coloca y empieza a sonar tu música favorita. Todo está diseñado para minimizar el desgaste tanto de la aguja como de los propios discos, manteniendo esa calidez característica del sonido que tanto nos gusta.

Bluetooth premium compatible con aptX

Una de sus grandes ventajas es que integra conectividad Bluetooth compatible con aptX, lo que te permite enviar el sonido a tus altavoces o auriculares inalámbricos sin cables por medio. Esto es perfecto para quienes quieren disfrutar de sus vinilos en cualquier rincón de la casa, manteniendo una señal estable y de buena calidad.

La estabilidad está garantizada gracias a su chasis que evita vibraciones y al plato de aluminio fundido, que junto a la alfombrilla de goma, ofrece un giro preciso. También cuenta con un preamplificador integrado que te da la opción de elegir entre salida PHONO o LINE, adaptándose así a casi cualquier amplificador o sistema de altavoces que ya tengas.

Si hablamos de ajustes, el conmutador de ganancia de tres niveles es todo un acierto para equilibrar el sonido y conseguir una transferencia de señal muy limpia. Esos conectores chapados en oro no están ahí solo por estética, pues ayudan a que el audio llegue a tus oídos con la máxima fidelidad posible desde el surco del disco.

Además, su diseño minimalista en color negro le da un aire elegante que encaja bien en cualquier rincón de la casa, contando incluso con una cubierta antipolvo para proteger el mecanismo. Es un aparato robusto, que pesa 6 kilogramos, lo que transmite esa sensación de estar ante algo construido para durar muchos años.

Es de agradecer el compromiso con la sostenibilidad, ya que el embalaje utiliza un 80% de papel reciclado. Sin duda, es un equipo equilibrado que permite rescatar toda tu colección de discos con una calidad de sonido muy cuidada y un manejo pensado para disfrutar de cada canción desde el primer momento.