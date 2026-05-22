El sucesor del Chromecast aprieta: su precio cae a plomo y amenaza ya al Fire TV Stick

Dale una nueva vida a tu TV con este transmisor compatible con Google TV y ten todo tu contenido al alcance de tu mano con su mando a distancia.

Tener un televisor inteligente en casa está muy bien, pero la verdad es que muchos fabricantes descuidan por completo el sistema operativo de sus pantallas. Seguro que te ha pasado alguna vez eso de encender la televisión y notar que los menús van a pedales o que las aplicaciones tardan una eternidad en abrirse. Al final acabas desesperado intentando poner tu serie favorita antes de cenar.

Para solucionar este engorro de raíz, Google ha diseñado un centro de entretenimiento espectacular que jubila al antiguo Chromecast. Su nuevo formato de sobremesa en un elegante acabado porcelana queda genial al lado de cualquier pantalla, aportando un toque minimalista que no desentona en el salón. Ya no se esconde detrás de la tele, sino que luce con orgullo en tu mueble.

Google TV Streamer 4K Cómpralo en Amazon

AliExpress Reproductor de streaming de Google para televisores que sucede a los Chromecast.

Si quieres dar el salto a una fluidez total en tus plataformas, el Google TV Streamer 4K Porcelain está disponible en AliExpress por menos de 90 euros. Es un coste muy atractivo si tenemos en cuenta que te llevas un reproductor de última generación capaz de revivir cualquier televisor antiguo. La plataforma asiática lo ofrece a un precio muy competitivo para que dejes atrás los cuelgues.

El rendimiento de este aparato es una delicia y se nota desde el primer segundo en que pulsas el mando a distancia. Cuenta con una generosa capacidad de almacenamiento de 32GB para que instales todas las herramientas que te apetezcan sin vigilar el espacio libre. Las transiciones entre pantallas son instantáneas, haciendo que buscar qué ver sea una experiencia placentera.

Soporta resolución UHD

La calidad visual es otro de sus puntos fuertes, ya que soporta resolución en ultra alta definición (4K UHD) para exprimir los paneles compatibles. Si te apasiona el cine en casa, vas a disfrutar de unas imágenes nítidas, con unos colores vibrantes y un contraste muy logrado. Es como tener una pequeña sala de cine portátil en un dispositivo que apenas pesa 232 gramos.

En la caja viene incluido todo lo necesario para ponerlo en marcha desde el primer momento, destacando su renovado mando por voz. Este controlador incluye un botón personalizable muy útil y un micrófono integrado para buscar películas simplemente hablando. Ya no hace falta teclear letra a letra el título de esa comedia que te recomendaron el otro día.

La conectividad inalámbrica por Wi-Fi asegura una estabilidad fantástica a la hora de reproducir contenidos en directo o series en streaming. Olvídate de los molestos parones a mitad de la escena más emocionante de la noche por culpa de una mala cobertura. Todo fluye con una suavidad asombrosa, permitiéndote disfrutar de tus maratones del tirón.

El dispositivo tiene unas dimensiones de 29.86 x 9.23 x 6.47 cm, un tamaño compacto que se adapta a cualquier rincón de la casa. Además de las pilas para el mando y el cable de alimentación, el paquete incorpora un adaptador de corriente para que la instalación sea coser y cantar. Su configuración inicial es intuitiva y te guía paso a paso.

Apostar por un centro multimedia dedicado como este es la mejor manera de unificar todos tus servicios de entretenimiento bajo una misma interfaz inteligente. Te organiza el contenido según tus gustos personales, ahorrándote mucho tiempo de navegación inútil por los menús de siempre. Una inversión inteligente para transformar por completo las tardes de manta y peli.