Es peor pasar calor: esta piscina de 4 metros es perfecta para salir del paso

Este verano disfruta de una piscina en casa a poco que tengas espacio para este modelo de formato redondo, y lo mejor es su precio.

Seguro que ya estás empezando a notar cómo aprieta el calor por las tardes y la sola idea de pasar los meses de verano encerrado en casa te da pavor. Ir a la playa los fines de semana se convierte en una odisea de caravanas interminables, mientras que las piscinas municipales suelen estar tan masificadas que apenas queda espacio ni para estirar las piernas.

Tener un espacio propio donde refrescarte con los tuyos sin salir del jardín parece un lujo inalcanzable o una inversión tremenda en albañilería y mantenimiento pesado. Por suerte, los fabricantes se han puesto las pilas diseñando estructuras elevadas que solucionan el papeleo de las obras complicadas y se adaptan perfectamente al espacio disponible de tu parcela.

Hablemos del coste, que en esta época del año viene genial mirar el bolsillo. Tienes esta piscina hinchable redonda desde 45 euros en AliExpress en diferentes tamaños, un desembolso mínimo que vas a amortizar de sobra durante las primeras semanas de calor intenso mientras los niños disfrutan chapoteando a salvo en casa.

La gama de dimensiones es completísima para que encuentres la medida ideal, arrancando desde un modelo compacto de 244 cm de diámetro para patios pequeños hasta auténticas barbaridades de 396 cm. Esta versatilidad te permite ajustar la capacidad de agua, que oscila entre los modestos 1942 litros de la versión pequeña y los impresionantes 7920 litros de la más grande.

Fácil de montar, sin postes metálicos

El montaje es una auténtica maravilla para los que odiamos perder el tiempo con herramientas complicadas o manuales de instrucciones interminables. Solo necesitas buscar un terreno que esté bien firme y perfectamente nivelado, extender la lona con cuidado, inflar el anillo superior con una bomba de aire y empezar a llenarla con la manguera común.

A medida que el nivel del agua va subiendo por las paredes, la propia estructura del aro flotante va levantando el conjunto de forma automática sin necesidad de postes metálicos rígidos. En apenas 10 minutos de reloj tendrás el vaso desplegado en su sitio, listo para albergar de tres a cinco personas cómodamente según el diámetro seleccionado.

La durabilidad del producto está bien resuelta gracias a la tecnología de lona tricapa reforzada con PVC y poliéster de alta densidad. El interior del vaso imita el dibujo clásico del gresite azul de las piscinas fijas tradicionales, un detalle estético precioso que le da un toque cristalino muy refrescante al fondo cuando le da el sol directamente.

Aunque los conjuntos vienen de fábrica listos para usar de inmediato, todas las versiones incorporan conexiones estándar de 32 mm en las paredes laterales. Esto resulta ideal si en el futuro decides acoplarle una depuradora de cartucho para mantener el agua transparente durante toda la temporada veraniega sin tener que vaciarla continuamente.

Nos encontramos ante la solución más económica y rápida del mercado para sobrevivir al sofocante calor estival que se avecina. Te llevas un producto resistente, facilísimo de recoger cuando termine septiembre gracias a su tapón de vaciado inferior y que transformará por completo los fines de semana familiares sin descuadrar tu presupuesto mensual.