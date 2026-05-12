¿Cuánto cuesta tener tu castillo hinchable? Ahora mismo, mucho menos de lo que piensas

No hay nada como ver la cara de emoción de los más pequeños cuando ven un parque de atracciones montado en el salón o en el césped de casa. Con el buen tiempo, las ganas de saltar y mojarse se multiplican, y tener un recurso así a mano te salva cualquier tarde de aburrimiento o una fiesta de cumpleaños improvisada. Este castillo de AIYAPLAY no es el típico inflable pequeñito que se queda corto a los cinco minutos, sino una verdadera estación de juegos que lo tiene prácticamente todo.

Lo que más me sorprende es la versatilidad que ofrece, porque no se limita a ser una zona de saltos y ya está. Cuenta con un tobogán bastante majo, una pared para escalar que les ayuda a soltar energía y, por supuesto, una piscina de chapoteo que es la gloria cuando el sol aprieta de verdad. Es esa clase de juguete que los mantiene activos y alejados de las pantallas durante un buen rato, algo que como padres siempre agradecemos un montón.

Pues bien, si te pica el gusanillo, ahora mismo lo tienes en AliExpress por 225 euros si te acuerdas de aplicar el código SRES25 antes de pagar. Es un precio realmente competitivo para un bicho que mide 360 cm de largo, sobre todo porque ya incluye el soplador eléctrico de alta potencia. Al final, por lo que te costarían un par de alquileres de castillos externos, ya tienes uno en propiedad para usarlo siempre que quieras sin depender de nadie.

La seguridad es algo que me obsesiona un poco con estos trastos, pero aquí han puesto paredes de malla para que los niños no salgan volando por los lados. Está fabricado con tela Oxford de alta resistencia, que aguanta perfectamente los trotes, los tirones y los aterrizajes forzosos que suelen ocurrir en mitad del caos. Además, el diseño multicolor entra por los ojos desde el primer segundo, convirtiendo cualquier rincón en un festival de alegría y movimiento.

El cañón de agua es el rey

Una de las funciones estrella es el cañón de agua, que permite convertir el conjunto en un pequeño parque acuático privado en un santiamén. Es muy divertido ver cómo intentan esquivar el chorro mientras suben por la rampa o se lanzan por el tobogán hacia la zona de agua. Lo mejor de todo es que, si refresca, puedes usarlo perfectamente en seco dentro de un garaje amplio o una terraza cubierta, por lo que no es un trasto que solo sirva tres meses al año.

Si te agobia pensar en el montaje, respira tranquilo porque el soplador de 550 W lo tiene listo en apenas dos minutos de reloj. Es casi mágico ver cómo pasa de ser un montón de tela arrugada a un castillo enorme con todas sus torres y zonas de juego desplegadas. No requiere que seas un manitas ni que tengas herramientas raras por casa; enchufar, encender y esperar a que la física haga su trabajo mientras los niños saltan de impaciencia.

Las medidas están muy bien pensadas, con una zona de salto de 145x140 cm que permite que varios niños jueguen a la vez sin darse cabezazos constantes. Soporta hasta 90 kg en total, lo que da bastante margen para que tres peques de unos 30 kg cada uno disfruten sin miedo a que el castillo sufra más de la cuenta. Aun así, el paquete incluye unos parches de reparación por si algún día hay un accidente con algo punzante en el jardín.

Para guardarlo, la cosa es tan sencilla como apagar el motor, dejar que se desinfle solo y meterlo en la bolsa de transporte que viene incluida en el pack. Ocupa mucho menos de lo que parece una vez plegado, así que puedes meterlo en un altillo o en el trastero sin que te robe medio cuarto. Me gusta que sea un producto pensado para durar, con costuras reforzadas que aguantan bien la presión constante del aire mientras los críos hacen de las suyas.

Es una inversión en salud y risas que vas a amortizar desde el primer fin de semana que lo estrenes. Tener a los niños entretenidos, haciendo ejercicio y refrescándose en casa es un lujo que ahora sale bastante más barato de lo habitual. No dejes pasar la oportunidad de convertirte en el héroe o la heroína de la familia con este pedazo de castillo, ¡porque volar, van a volar del stock en nada!