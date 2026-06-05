Es mejor que jugar en el móvil: esta consola Android es un cañón para juegos como Brawl Stars o Genshin Impact

Con esta consola portátil de estilo retro no solo podrás jugar a los mejores arcade de siempre, sino que también disfrutarás de los juegos modernos.

Volver a disfrutar de esos títulos que marcaron nuestra infancia es algo mágico, pero hacerlo en una pantalla que deja atrás a las de hace décadas es otro mundo. La Retroid Pocket 5 no es solo otra consola del montón; se nota un salto de calidad enorme en cuanto la sujetas. Lo primero que atrapa es su panel AMOLED de 5,5 pulgadas, donde los negros lucen profundos y los colores tienen una viveza que hace que hasta el juego más pixelado de los 90 parezca nuevo.

El diseño es un guiño constante a esa era dorada de las portátiles, pero con un acabado premium que incluye cristal curvado y unos bordes redondeados muy cómodos. No se siente como un juguete de plástico, sino como un dispositivo robusto, pensado para pasar horas dándole a los botones. Es esa mezcla ideal entre la nostalgia de las formas clásicas y la tecnología moderna, pero con controles físicos que responden de maravilla.

Si te apetece llevarte todo tu catálogo de juegos en el bolsillo, puedes conseguirla ahora mismo por unos 200 euros en AliExpress usando el código SSES20, aprovechando el envío rápido desde España. Es una oportunidad estupenda, ya que te aseguras una de las mejores máquinas del mercado actual por un coste bastante ajustado. Al comprarla con este cupón, te olvidas de pagar de más y te haces con un dispositivo equilibrado.

Bajo el capó esconde un procesador Snapdragon 865 que, junto a sus 8 GB de memoria, mueve casi cualquier cosa sin despeinarse. No solo hablamos de emulación clásica, sino que tiene fuerza de sobra para ejecutar títulos actuales de Android con una soltura increíble. La fluidez es constante y no vas a sufrir esos tirones tan molestos que aparecen en otros modelos más básicos cuando la exigencia sube un poco.

Con sistema operativo Android 13

Al moverse con Android 13, tienes libertad total para instalar lo que quieras desde la tienda oficial, convirtiéndola en un centro de entretenimiento muy versátil. Puedes pasar de un juego a ver un vídeo o incluso disfrutar de tus plataformas de juego en la nube favoritas. Es una ventaja que se agradece mucho, pues no te limita a un solo ecosistema, sino que abre las puertas a miles de opciones distintas.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes, pues incluye WiFi 6 para que las descargas y las partidas online vuelen sin lag. También viene con Bluetooth 5.1, perfecto para conectar tus auriculares inalámbricos o un mando si prefieres jugar en otra pantalla. Esta función es genial, ya que te permite conectarla a la televisión del salón mediante su puerto USB-C para convertir tu portátil en una consola de sobremesa rápidamente.

En cuanto al sonido, los altavoces estéreo cumplen con creces, ofreciendo una experiencia inmersiva que te mete de lleno en la partida. Si eres de los que prefiere el audio de siempre, conserva el jack de 3,5 mm, así que puedes rescatar tus cascos de cable favoritos sin necesidad de adaptadores. Todo en este dispositivo está puesto para que la experiencia sea sólida, cómoda y muy divertida.

La batería y la gestión térmica están muy bien resueltas, permitiéndote jugar sesiones largas sin que la máquina se caliente en exceso. Es el equilibrio perfecto para quienes buscan potencia sin que la consola se convierta en un trasto gigante difícil de llevar en la mochila. Retroid ha escuchado a la comunidad y ha creado un producto redondo, con una personalidad propia que engancha desde el primer momento.

La Retroid Pocket 5 es una compra maestra para cualquier nostálgico que quiera revivir joyas del pasado con la mejor calidad de imagen. Es potente, bonita y ahora tiene un precio que la hace casi irresistible. Si buscas un dispositivo versátil que te sirva para todo y que no te obligue a gastar un dineral, esta pequeña joya es, sin duda, una opción ganadora para tu colección.