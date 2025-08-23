Cómo eliminar tus datos personales de cajas y paquetes con este producto de solo un euro que también es abridor

Nuestro nombre, dirección e, incluso, el teléfono suelen venir en la etiqueta de estas entregas, por lo que eliminarlos evita posibles timos.

Desde hace unos años, el auge del comercio electrónico ha hecho que los ciudadanos de a pie nos acostumbremos a recibir paquetes en nuestra puerta de casa o a recogerlos próximos a ella. Para esto, tenemos que aportar nuestros datos personales que se recogen en una etiqueta.

Aunque cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidarlos para evitar timos, no solemos prestar atención a los peligros de tener todas las contraseñas guardadas en el móvil o a los datos personales de que aparecen en estas etiquetas.

Sin embargo, para evitar estafas, es necesario borrarlos y eliminarlos de cada caja que recibimos. Existen mil fórmulas: tacharlos a conciencia con un rotulador, rasgarlos con una tijera... pero, la más efectiva, es apostar por un borrador de papel térmico que emplea una tinta especial que elimina como por arte de magia los datos.

Funciona como una especie de bolígrafo con uno uso sencillo: simplemente desliza el stick por los datos a borrar y estos desaparecerán. Lo mejor de todo es que se trata de una solución muy económica porque, si lo compras por Aliexpress, apenas cuesta 1 euro. Así, aunque el tiempo de envío es mayor que el de Amazon, puede merecer la pena por el precio.

Este modelo concreto, además, también funciona como abridor para paquetes, por lo que es una herramienta dos en uno muy práctica si eres asiduo al comercio electrónico.

Un gesto convertido en un hábito

Aunque pueda parecer algo tedioso, es tan fácil como dejar este producto al lado de la puerta para que, en cuanto recibamos un paquete, podamos abrirlo con la cuchilla que incorpora y, automáticamente, pasemos el stick por los datos para borrarlos. Y es que, aunque luego necesitemos devolverlo, la etiqueta con los datos va a aser diferente.