Elegante y de fiar: Timex vende un reloj clásico a precio de locos

Timex es una de las mayores firmas relojeras, y tienen modelos que parecen mucho más caros de lo que en realidad son.

Hay marcas de relojes que, con solo pronunciar su nombre, ya te transmiten una sensación de confianza absoluta, e indiscutiblemente Timex es una de ellas. Ahora que nos hemos habituado a llevar 'smartwatches' que nos lo miden todo, volver a la relojería tradicional es casi un respiro. Y para dar ese paso, estamos hablando de un fabricante histórico que lleva muchas décadas demostrando que no hace falta gastar un auténtico dineral.

Dentro de su catálogo, hay variantes para distintos segmentos de precios, dependiendo de lo que quieras gastar. Si buscas uno asequible y elegante para el día a día, el Timex Waterbury es apuesta segura en la que es imposible equivocarse. Este modelo en concreto, el de correa de piel, rinde homenaje a los mismísimos orígenes de la marca, que nació hace más de un siglo en la ciudad de Waterbury.

Destila un aire 'vintage' y atemporal que nunca pasa de moda. Está a la venta en muchas variantes, con esferas de distintos colores y brazaletes metálicos, pero la que mencionamos es seguramente una de las mejores en calidad-precio de todo el mercado. Sobre todo ahora, porque su precio ha pegado un bajón tremendo en Amazon y se puede conseguir por solo 69 euros, una cifra que lo convierte en un auténtico chollo de los que merece la pena.

Timex Waterbury Este reloj clásico con correa de piel es ideal para el día a día, también si un día quieres vestir un 'outfit' mucho más elegante. 69 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Es ante todo un reloj de materiales muy sólidos. Su caja está fabricada en acero inoxidable, fantástica para aguantar el trote diario sin que la carcasa pierda su brillo original a las primeras de cambio. Tiene un diámetro de 40 milímetros, que es hoy en día la medida más común. No es un reloj gigantesco y aparatoso, ni es tan pequeño como para que cueste leer la hora. Se adapta a la perfección a prácticamente cualquier tamaño de brazo y se desliza con suma facilidad por debajo del puño de una camisa o de una chaqueta de traje.

La esfera en color negro profundo hace un contraste maravilloso con los grandes números arábigos y las manecillas, ofreciendo una legibilidad excelente de un solo vistazo. Todo este conjunto está debidamente protegido por un cristal mineral endurecido, muy capaz de soportar los pequeños golpes o arañazos accidentales que siempre ocurren por la calle o en la oficina.

Y para redondear su estética, la correa está confeccionada en cuero auténtico de color marrón con detalles de pespuntes, lo que le da ese toque rústico pero refinado que envejece de maravilla. Ya sabemos que la buena piel, con el paso de los meses y el roce, va cogiendo una pátina única que hará que tu reloj acabe siendo una pieza totalmente personal.

Este Timex Waterbury apuesta por un movimiento de cuarzo, lo cual es sinónimo de comodidad y tranquilidad absoluta. No vas a tener que preocuparte de darle cuerda ni de ajustarlo porque haya atrasado varios minutos en una semana; te va a dar la hora exacta siempre y la pila te durará años.

Incorpora también una pequeña y discreta ventana para consultar la fecha del mes, algo tremendamente práctico en el entorno laboral, y cuenta con una resistencia al agua de 50 metros. Esto significa que está más que preparado para el día a día, aguantando salpicaduras, lavarte las manos o si te pilla un chaparrón de imprevisto, aunque lógicamente no sea el reloj que te llevarías a hacer natación intensiva.