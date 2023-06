El tendedero que triunfa en Amazon con 54.315 valoraciones es plegable y tiene varios pisos para potenciar sus funciones

Desde que las secadoras llegaron al mercado, la tarea de tender ya ha dejado de ser una de las más pesadas para quienes cuentan con este electrodoméstico en casa. A pesar de que es la máquina que más energía consumo, los beneficios que ofrecen son muchos y siempre podemos decantarnos por un modelo con certificación adecuada que minimice el gasto. Claro que, pese a sus ventajas, esta máquina no es mayoritaria en los hogares, puesto que hay quien prefiere invertir en un lavavajillas (por muy pequeño que sea) o casas que no disponen de espacio suficiente para instalarla.

Así que, si perteneces a este último grupo, te entendemos: nunca nos apetece. Menos en invierno, cuando las bajas temperaturas impiden que las prendas se sequen con rapidez en el exterior y, por tanto, nos vemos obligados a tender dentro de casa, lo que puede crear una humedad que dejará huella en nuestra ropa en forma de olores poco agradables. Tampoco nos gusta el disponer del tendedor en medio de una habitación (¡o incluso el salón!), pero no contamos con un espacio destinado exclusivamente a instalar uno permanente.

Por ello, las soluciones portátiles y plegables son la mejor opción para la mayoría de hogares. Claro que, debe ser una propuesta práctica, es decir, que tenga capacidad para las coladas más amplias que, a su vez, ocupe poco espacio cuando esté plegada para poder almacenarla en cualquier rincón. El tendedero de Amazon Basics, disponible en blanco o en cromado, cumple con todas estas premisas y, además, está avalado por las más de 52.000 valoraciones que ha recibido y que le han dado una puntuación media de 4,5 estrellas sobre 5. Y, lo mejor de todo, es que tiene un diseño vertical que permite secar muchas prendas al mismo tiempo.

Su punto fuerte es la gran capacidad de almacenamiento que ofrece. Amazon

Mucho espacio para tu ropa

Si hay algo que destaca de este tendedero tipo acordeón de la gama Amazon Basics es el número de valoraciones que acumula en la web del gigante de las compras online: más de 52.000 opiniones de clientes que lo han probado. De todos ellos, el 68% le ha otorgado la máxima puntuación en estrellas, cinco, mientras que el 19%, le han dado cuatro, lo que nos asegura que la mayoría de las personas que ya lo utilizan está contenta con sus prestaciones.

Valoran muy positivamente lo adecuado que es para espacios pequeños, algo que debe tanto a sus medidas (6,8x74,9x106 centímetros) como a su capacidad para desplegarse en forma de acordeón, ampliando la capacidad habitual de los tendederos clásicos. Incorpora once barras que proporcionan mucho espacio permitiendo la circulación de aire para secar con velocidad y que se distribuyen en varios niveles. Cuatro de ellas están situadas en horizontal en la parte superior crean una superficie plana que sirve para la ropa más pesada, mientras que las otras siete barras de abajo están pensadas prendas más ligeras.

Además, aunque parezca una estructura imposible, es muy fácil de montar y de plegar, para que en cuestión de minutos podamos darle uso. Respecto a los materiales de fabricación, cabe destacar que el tendedero es de acero para duración pero con un baño cromado que previene el óxido y el moho. ¿El precio? Roza los 60 euros sin rebaja.

Opciones de menos de 35 euros

Si buscas opciones más baratas para tu hogar, seguro que esta lista de tendederos es ideal para tu casa porque poseen muchas valoraciones positivas de usuarios y tienen bastante amplitud de espacio para que tu ropa húmeda no esté amontonada.

-Tendedero vertical rebajado más de un 30%, ideal para calzado y toallas.

Posee ruedas para poder moverlo en casa. Amazon

- Otra opción vertical, pero plegable y por menos de 28 euros.

Extensible con tres niveles. Amazon

- Tendedero clásico, plegable y de resina por menos de 25 euros.

20 metros de espacio de tendido. Amazon

- Una opción ideal para la ropa interior por menos de 20 euros.

Con 32 pinzas para ropa interior. Amazon

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa

Los tendederos plegables son de gran ayuda para secar la ropa cuando el tiempo no acompaña: niebla, lluvia nieve o fríos polares. Sin embargo, y a pesar de salvar nuestra colada de las inclemencias meteorológicas, presentan un problema grave que no siempre sabemos evitar: al tener dentro, las prendas no se airean bien y guardan un olor a humedad difícil de eliminar... ¡si no conoces algunos trucos!

Durante el lavado, por ejemplo, podemos sustituir el suavizante por una mezcla de bicarbonato (añadido al tambor de la lavadora) y vinagre de limpieza (en el cajetín), capaz de llegar a todas las fibras, eliminar la suciedad y lograr un olor neutro y agradable. Otro truco poco ortodoxo pero funcional si hablamos de lana o ropa deportiva, es, una vez limpia y seca, incluirla en una bolsa bien cerrada y congelarla para acabar con las bacterias que provocan hedor para después tenderla. Por último, rociar con agua oxigenada la zona de las axilas también es de gran ayuda antes del lavado.

