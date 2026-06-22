Dyson tiene el ventilador más buscado, y rebajado: te sirve también para el invierno

Si quieres tener lo que a todos los efectos parece un ventilador del futuro, échale un vistazo a este modelo de Dyson que también filtra el aire.

Llevo mucho tiempo pensando en cómo mejorar la calidad del aire en casa y, al final, me he decidido por el ventilador purificador Dyson Purifier Hot+Cool HP1. Es un dispositivo que combina varias funciones en una sola unidad, lo que ayuda a despejar bastante el espacio de mi salón, algo que siempre agradezco cuando llega el verano o el invierno.

Lo que más me gusta de este aparato es que no se limita a mover el aire de un lado a otro. Al ser purificador, se encarga de atrapar casi la totalidad de las partículas microscópicas que circulan por la habitación. Esos alérgenos que a veces nos complican la vida quedan bloqueados gracias a su sistema de filtros sellados de alta eficiencia.

Ahora mismo he encontrado este modelo en Amazon por 470 euros, cuando su precio de venta habitual es de 600 euros, y además cuenta con envío Prime. La verdad es que me parece una oportunidad fantástica para hacerse con un equipo de gama alta que te soluciona la climatización durante todo el año, sin importar la estación.

Una de las cosas que más valoro de la tecnología de Dyson es cómo proyecta el flujo de aire. Es capaz de mover hasta 250 litros por segundo, generando una sensación muy agradable y uniforme. Ya sea para refrescar el ambiente en los meses de calor o para calentar el dormitorio cuando refresca, el cambio se nota de forma casi inmediata.

Refresca y limpia el ambiente a la vez

Además, me da mucha confianza saber que toda la máquina cumple con la norma HEPA H13. No se trata solo del filtro, sino de todo el diseño hermético del equipo. Esto asegura que todo lo que entra en el sistema se queda ahí dentro y no vuelve a salir al aire que respiramos mientras estamos descansando o trabajando.

Me resulta muy práctico poder gestionar todo desde la aplicación MyDyson. Es muy cómodo revisar la calidad del aire desde el móvil o incluso usar comandos de voz si tengo las manos ocupadas. Esos pequeños detalles tecnológicos hacen que el día a día sea mucho más sencillo y que siempre sepa qué está pasando en mi entorno.

También soy de los que a veces prefiere usar el mando tradicional, y en este caso es un acierto total. Tiene una forma curvada y está magnetizado, por lo que se queda pegado a la parte superior de la máquina sin riesgo a perderlo por los cojines del sofá. Es un detalle de diseño que demuestra que han pensado bien en el uso diario.

Por otro lado, el mantenimiento es bastante directo. No soy de los que disfruta pasando horas limpiando aparatos, así que saber que el sistema de filtración está tan bien protegido me quita un peso de encima. Es un equipo pensado para estar encendido y hacer su trabajo sin tener que estar pendiente de él constantemente.

Si estabas valorando hacer una inversión en salud y confort para tu hogar, esta es una de esas compras que realmente se notan. Tener un ambiente limpio y a la temperatura adecuada cambia por completo la experiencia de estar en casa, sobre todo cuando pasamos muchas horas encerrados. Ha sido, sin duda, una decisión muy acertada.