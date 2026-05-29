Dyson rebaja el ventilador que todos quieren: sin aspas y justo a tiempo para el calor

Las aspiradoras de Dyson tienen una merecida buena fama, por su potencia y fiabilidad, y es sin duda lo que ha catapultado a la marca como una de las más importantes del mundo de la electrónica para hogar, pero no se quedan ahí. Venden también famosísimos secadores y hasta planchas de pelo, pero también ventiladores. Sí, ventiladores.

En concreto venden ventiladores sin aspas, más silenciosos y también más elegantes, menos "trastos" que otros modelos. Son algo más costosos de lo normal, pero al menos hay rebajas de vez en cuando. Ahora mismo, sin ir más lejos, el modelo más barato lo es un poco más y cuesta "solo" 225 euros.

Son 50 euros de descuento con respecto al precio habitual, y es un modelo que solo es ventilador, ya que tienen otros más caros que son también calefactor y hasta purificador de aire, pero estaríamos hablando ya de inversiones importantísimas de más de 500 euros.

Dyson Cool CF1 Cómpralo en Dyson Ventilador de torre con oscilación con un solo toque y tecnología Air Multiplier con un diseño sin aspas.

Como siempre en la tienda oficial de Dyson, el envío es totalmente gratis a cualquier parte de España, y en apenas 2-3 días tendrás tu ventilador en casa, justo a tiempo para capear lo peor de esta ola de calor prematura.

La principal ventaja que aporta es que, al no tener aspas, reduce mucho la fricción y eso hace que sea más silencioso. Si eres de los que no soporta ruido alguno para dormir, eso ya hace que merezca la pena.

El Dyson Cool CF1 llama mucho la atención, y no solo por su aspecto, que ya de por sí llama la atención con esa silueta de aro. Este ventilador sin aspas representa exactamente lo que Dyson lleva años intentando demostrar: que se puede mover el aire de forma silenciosa y eficiente sin necesidad de los elementos más aparatosos.

Potente, configurable y seguro si hay niños

La tecnología que hace posible todo esto es la Air Multiplier, patentada por la propia marca. El funcionamiento es más sencillo de lo que parece: un motor en la base aspira el aire del entorno y lo dirige hacia el aro superior, donde una apertura anular lo acelera y lo proyecta hacia fuera. Al salir, ese flujo inicial arrastra y amplifica el aire circundante hasta 13 veces, generando una corriente suave, continua y de alta velocidad de más de 370 litros por segundo.

No hay ráfagas ni golpes de aire irregulares, como ocurre con los ventiladores de aspas que cortan el flujo en cada vuelta. El resultado es una brisa constante.

En términos de ruido, el CF1 es uno de los argumentos más sólidos para comprarlo. Dyson ha diseñado la carcasa del motor con un silenciador tipo Helmholtz que reduce notablemente las vibraciones y el zumbido mecánico. En modo noche, el ventilador trabaja a tan solo 29 decibelios, prácticamente lo mismo que el sonido de una conversación muy suave.

Es lo suficientemente silencioso como para dormir con él encendido en el dormitorio, algo que cualquiera que haya intentado conciliar el sueño con un ventilador convencional ruidoso va a agradecer enormemente. La pantalla también se atenúa automáticamente en ese modo para no molestar.

A nivel de control, dispone de 10 niveles de potencia ajustables, oscilación de hasta 70 grados e inclinación manual para dirigir el flujo exactamente donde necesitas. El temporizador se puede programar hasta 8 horas, perfecto para que se apague solo mientras duermes. El consumo energético también es uno de sus puntos fuertes: a máxima potencia, solo gasta 30 vatios, lo que lo convierte en una opción muy eficiente comparado con el consumo de un aire acondicionado.

Por supuesto, también tiene un argumento de seguridad difícil de ignorar si tienes niños o mascotas en casa. Sin aspas expuestas que giren a alta velocidad, el riesgo de que nadie introduzca los dedos donde no debe desaparece completamente. Y desde el punto de vista del mantenimiento, es igual de cómodo: sin rejillas ni aspas que acumulen polvo, basta con pasar un paño húmedo por el exterior para dejarlo impecable.