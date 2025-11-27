Dyson pone Amazon patas arriba: rebaja la V11 Advanced, que es 220 euros más barata

Una de las Dyson más vendidas está de rebajas, y además en una tienda de las máximas garantías como Amazon.

Dyson es a las aspiradoras lo que Apple a los móviles: una marca que ha conseguido que algo tan mundano como limpiar el suelo se convierta en un objeto de deseo. Sus modelos son, sin duda, los más buscados del mercado, especialmente aquellos que dentro de su catálogo se consideran "asequibles", aunque siendo sinceros, llamar barata a una Dyson es mucho decir.

La calidad se paga y, en este caso, el diseño y la tecnología ciclónica tienen un precio que a veces hace dudar. Por eso, mucha gente se pasa el año esperando como agua de mayo las rebajas del Black Friday para dar el paso y hacerse con una sin sentir tanta culpa.

Dyson V11 Advanced Esta aspiradora ciclónica inalámbrica es una garantía para muchos años, y viene con todos los accesorios incluidos en el pack. 387 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Y este año, la espera ha merecido la pena, porque hay ofertas realmente jugosas. La mejor de todas seguramente no la encuentres en su tienda oficial, sino en Amazon, que ha decidido reventar el precio de la Dyson V11 Advanced dejándola en unos sorprendentes 387 euros.

Es una rebaja temporal muy agresiva, y conociendo cómo funciona el stock de estos productos tan codiciados, no sería raro que el cartel de "agotado" apareciera más pronto que tarde, así que si te cuadra, mejor no pensárselo mucho.

Limpia todas las partículas y tiene pantalla LCD

La Dyson V11 Advanced es, probablemente, el modelo más equilibrado que tiene ahora mismo la marca en relación calidad-precio. No es el último grito tecnológico como la Gen5, pero tampoco es un modelo básico que se quede corto.

Es el punto medio perfecto. Lo primero que notas al cogerla es la potencia. Su motor digital Hyperdymium gira a 125.000 revoluciones por minuto, una barbaridad que se traduce en que no hay migaja, pelo de mascota o polvo fino que se le resista.

La succión es constante y potente, sin esos bajones que sufren otras aspiradoras cuando el depósito se va llenando, gracias a sus 14 ciclones que generan fuerzas de más de 79.000g para separar la suciedad del aire y mandarla directa al cubo.

Pero donde la V11 brilla de verdad es en su inteligencia. Cuenta con una pantalla LCD en la parte trasera que no es un simple adorno: te muestra en tiempo real cuánta batería te queda minuto a minuto, para que no te quedes a medias limpiando el salón, y te avisa si hay algún bloqueo en el filtro o en el tubo, explicándote incluso cómo solucionarlo con animaciones.

Además, tiene tres modos de limpieza: Eco, para maximizar la batería en limpiezas largas; Boost, para esos momentos puntuales de suciedad incrustada en alfombras; y Auto, que es la verdadera magia. En este modo, la aspiradora detecta automáticamente el tipo de suelo (si es parqué, baldosa o alfombra) y ajusta la potencia ella sola para optimizar la limpieza y el consumo de energía.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Con la batería de siete celdas de níquel, cobalto y aluminio, te da hasta 60 minutos de limpieza sin perder potencia de succión, más que suficiente para repasar una casa de tamaño medio-grande de una sola tacada.

Y si vives en una mansión, la batería es extraíble con un clic, así que podrías comprar una segunda unidad y duplicar el tiempo de uso. El sistema de vaciado del cubo es higiénico y sencillo: con un solo movimiento de palanca, expulsas todo el polvo y la suciedad directamente a la basura sin tener que tocar nada con las manos, algo que los alérgicos agradecen enormemente.

El cabezal de limpieza Motorbar es otro de los grandes protagonistas. Está diseñado con unas aspas que desenredan automáticamente los pelos –humanos o de mascotas– mientras limpias, evitando que se queden atascados en el cepillo y tengas que andar cortándolos con tijeras después.

Además, sus cerdas de nailon rígido penetran en las alfombras para sacar la suciedad más profunda, mientras que los filamentos de fibra de carbono eliminan el polvo fino de los suelos duros. Todo el sistema de filtración de la máquina está completamente sellado y atrapa el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 micras, expulsando un aire más limpio del que entra, lo cual es un plus de salud para tu hogar.