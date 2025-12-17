Dyson deja en menos de 500 euros su aspiradora sin cables que también friega

Gracias a las ofertas de Navidad, el modelo V12 S Detect Slim Submarine tiene una rebaja de más de 200 euros.

La mayoría estamos ahora con la mente puesta en los regalos de Navidad y en el menú para los días de celebraciones en España. Sin embargo, cuando hay ofertas en Dyson, merece hacer un alto en el camino para aprovecharlas, más ahora que vamos a llevar a cabo una limpieza general a principio de año.

De hecho, el modelo que es aspiradora vertical y fregona a la vez tiene un descuento de 233 euros si aplicas el código V12-233 en el momento de la compra. Se trata del modelo V12s Detect Slim Submarine, una de las aspiradoras sin cables más novedosas de la firma, cuyo precio habitual sin descuento es de 719 euros.

Este modelo aspira y friega. Dyson

El Dyson V12s Detect Slim Submarine es una aspiradora sin cable que combina una potente aspiración en seco con la innovadora función de fregado en húmedo para suelos duros. Pese a estas prestaciones, es el modelo más ligero de Dyson, con solo 3,1 kilos de peso, lo que la hace completa y manejable.

La máquina incluye un sistema de separación Root Cyclone que captura eficazmente el polvo y los residuos, manteniendo la succión óptima en todo momento. Además, está equipada con una avanzada filtración HEPA que captura el 99.99% de las partículas microscópicas y alérgenos de hasta 0.1 micras, expulsando aire más limpio al entorno del hogar.

Una solución de limpieza todo en uno

La característica más distintiva de este modelo es el cepillo húmedo motorizado Submarine, que permite fregar suelo. Este accesorio está diseñado para absorber y extraer la suciedad de manera eficiente, eliminando derrames líquidos, manchas difíciles y residuos secos sin dejar marcas o rayas visibles. El sistema extrae continuamente la suciedad del rodillo de microfibra con cada rotación, depositando los residuos en una bandeja específica integrada en el cepillo

Es ideal para limpiar áreas problemáticas como manchas en baños, huellas de barro, derrames en cocinas o restos de comida alrededor de muebles. Para su mantenimiento, el rodillo húmedo puede lavarse con un detergente antibacteriano doméstico diluido, recomendándose hacerlo después de cada uso para preservar la higiene.

Para la aspiración en seco, la aspiradora cuenta con el cepillo Motorba, que desenreda y elimina automáticamente el pelo de mascotas y cabellos largos gracias a sus aspas de policarbonato. Incluye también un mini cepillo turbo sin enredos, accionado por motor, para la limpieza eficaz de espacios reducidos y superficies textiles.

La máquina ofrece tres modos de potencia (Automático, Eco y Boost), adaptándose inteligentemente a cada tipo de suciedad mediante un sensor que detecta partículas de polvo. Una pantalla LCD muestra en tiempo real información sobre el tipo y cantidad de partículas eliminadas. La batería de ion-litio proporciona hasta 60 minutos de autonomía en modo Eco, con un tiempo de carga de aproximadamente 3.5 horas, y cuenta con un mecanismo de vaciado higiénico del cubo de 0.35 litros que expulsa la suciedad con un solo gesto.

Su perfil bajo permite alcanzar espacios bajo muebles, y el control de potencia con un solo botón evita la necesidad de mantener presionado un gatillo, permitiendo cambiar de mano con facilidad durante la limpieza.