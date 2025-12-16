Si quieres chimenea pero no puedes, esta es la alternativa: una versión eléctrica que también calienta

Tener una chimenea en casa sigue siendo muy atractiva, pero no todos los hogares pueden permitirse una instalación tradicional con obra, salida de humos y mantenimiento constante.

La chimenea eléctrica Cecotec ReadyWarm 3550 encaja perfectamente en ese concepto de “quiero una chimenea, pero no puedo”. Su formato de 35 pulgadas permite colocarla en diferentes estancias del hogar sin necesidad de grandes espacios, ya sea en el salón, en un dormitorio amplio o incluso en una zona de trabajo donde se busque un plus de confort térmico y visual durante los meses fríos. Sobre todo, sabiendo la que se nos viene encima en Navidad.

Esta chimenea destaca por su capacidad real para calentar una habitación. Ofrece una potencia máxima de 2000 W, suficiente para elevar la temperatura de estancias de hasta 30 m² en poco tiempo. Además, incorpora un segundo nivel de potencia de 1000 W, pensado para mantener el calor de forma más eficiente y adaptar el consumo a cada momento del día.

La Cecotec ReadyWarm 3550 puede manejarse desde el móvil gracias a su conectividad Wi-Fi y a la app EnergySilence, lo que permite encenderla, apagarla o ajustar sus parámetros sin moverse del sofá. A esto se suma el mando a distancia incluido, pero sobre toso, un precio rompedor, 149€ en la web de Cercotec.

El efecto visual es otro de sus grandes atractivos. Las llamas integran dos luces LED regulables en intensidad, lo que permite crear un ambiente más llamativo o más discreto según la ocasión. No se trata solo de “simular fuego”, sino de aportar una sensación acogedora que cambia por completo la percepción de la estancia, especialmente por la noche o en días de invierno.

El diseño curvo del frontal juega un papel clave en esa experiencia. Ofrece un mayor ángulo de visualización y, combinado con las piedras decorativas del interior, consigue un acabado elegante que no desentona en salones de corte moderno, espacios minimalistas o incluso decoraciones más clásicas. Es un elemento decorativo por sí mismo, incluso cuando no está en funcionamiento.

La chimenea incluye programador diario y semanal, lo que permite definir horarios concretos de encendido y apagado. Esto resulta muy útil para encontrar la casa templada al llegar del trabajo o para limitar su uso a determinadas franjas, mejorando el control del consumo eléctrico sin tener que estar pendiente constantemente.

Conviene tener claro el tipo de producto que es. No está pensada como sistema de calefacción principal, sino como apoyo térmico para espacios bien aislados o para un uso puntual. Cumple muy bien su función, aportando calor rápido y una atmósfera agradable sin las obligaciones que conlleva una chimenea tradicional.

La Cecotec ReadyWarm 3550 es una alternativa muy razonable para quienes buscan el encanto visual de una chimenea y un refuerzo de calor sin obras, sin humo y sin mantenimiento. Una solución cómoda, limpia y cada vez más popular para transformar cualquier estancia en un espacio más acogedor durante el invierno.