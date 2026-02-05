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Betis-Atlético de Madrid: esta plataforma emite la Copa del Rey (y también el próximo encuentro del Barça) por 9,99€ al mes

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Griezmann al Deportivo en Copa del Rey.
Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Griezmann al Deportivo en Copa del Rey.EFE
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

05 feb 2026 - 11:00
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Movistar Plus emite este encuentro y ofrece un amplio calendario deportivo dentro de su suscripción básica. 

El estadio de La Cartuja, en Sevilla, acoge la noche del 5 de febrero los cuartos de final de la Copa del Rey, un encuentro que enfrentará al Real Betis y al Atlético de Madrid. Ambos se encuentran en los primeros puestos de LaLiga EA Sports (quinto y tercero respectivamente) y lucharán por su pase a semifinales en la competición. 

El partido, que tendrá lugar a las 21.00, se emite en Movistar Plus+, dentro de la suscripción básica a su canal de streaming por 9,99 euros al mes. Es decir, no es necesario contratar ni televisión, ni internet ni el teléfono con la firma para acceder a este servicio en el que puedes disfrutar de este encuentro decisivo. 

Me suscribo por 9,99 euros al mes

Pero más allá de esta competición, Movistar Plus+ emite dentro de esta suscripción un interesante calendario deportivo, con un partido de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion al completo en cada jornada, el mejor partido de Champions y de la Premier League de cada jornada, entre otras competiciones. 

Así, este sábado se podrá disfrutar del encuentro entre el Barça y el Mallorca (sábado 7 de febrero a las 16.00). A lo largo del mes, también emitirá el Rayo-Atlético de Madrid (14 de febrero a las 20.53) o el Villareal-Valencia (22 de febrero a las 20.53) de LaLiga EA Sports. De Champions League, veremos al Atlético de Madrid enfrentarse al Brujas (18 de febrero a las 20.53) y al Real Madrid hacer lo propio con el Benfica (25 de febrero a las 20.53). 

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Más que deporte

Aunque el calendario deportivo es uno de los grandes atractivos de Movistar Plus+, la plataforma cuenta con un amplio catálogo de series, películas, documentales y más por las que merece la pena suscribirse. Incluso tiene producciones originales que no podemos encontrar en otras plataformas. 

Además, emite premios cinematográficos, programas especiales y documentales que merecen la pena. La cuota mensual es de 9,99 euros al mes y permite dos reproducciones simultáneas, lo que te permite acceder al catálogo por menos de 5 euros al mes. Además, puedes optar por la suscripción anual por 99,90 euros, lo que permite disfrutar de 12 meses al precio de 10. 

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