Betis-Atlético de Madrid: esta plataforma emite la Copa del Rey (y también el próximo encuentro del Barça) por 9,99€ al mes

El estadio de La Cartuja, en Sevilla, acoge la noche del 5 de febrero los cuartos de final de la Copa del Rey, un encuentro que enfrentará al Real Betis y al Atlético de Madrid. Ambos se encuentran en los primeros puestos de LaLiga EA Sports (quinto y tercero respectivamente) y lucharán por su pase a semifinales en la competición.

El partido, que tendrá lugar a las 21.00, se emite en Movistar Plus+, dentro de la suscripción básica a su canal de streaming por 9,99 euros al mes. Es decir, no es necesario contratar ni televisión, ni internet ni el teléfono con la firma para acceder a este servicio en el que puedes disfrutar de este encuentro decisivo.

Pero más allá de esta competición, Movistar Plus+ emite dentro de esta suscripción un interesante calendario deportivo, con un partido de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion al completo en cada jornada, el mejor partido de Champions y de la Premier League de cada jornada, entre otras competiciones.

Así, este sábado se podrá disfrutar del encuentro entre el Barça y el Mallorca (sábado 7 de febrero a las 16.00). A lo largo del mes, también emitirá el Rayo-Atlético de Madrid (14 de febrero a las 20.53) o el Villareal-Valencia (22 de febrero a las 20.53) de LaLiga EA Sports. De Champions League, veremos al Atlético de Madrid enfrentarse al Brujas (18 de febrero a las 20.53) y al Real Madrid hacer lo propio con el Benfica (25 de febrero a las 20.53).

Más que deporte

Aunque el calendario deportivo es uno de los grandes atractivos de Movistar Plus+, la plataforma cuenta con un amplio catálogo de series, películas, documentales y más por las que merece la pena suscribirse. Incluso tiene producciones originales que no podemos encontrar en otras plataformas.

Además, emite premios cinematográficos, programas especiales y documentales que merecen la pena. La cuota mensual es de 9,99 euros al mes y permite dos reproducciones simultáneas, lo que te permite acceder al catálogo por menos de 5 euros al mes. Además, puedes optar por la suscripción anual por 99,90 euros, lo que permite disfrutar de 12 meses al precio de 10.