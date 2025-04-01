DJI planta cara a GoPro con una cámara de acción mucho más barata y con todos los accesorios incluidos
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Si alguna vez has pensado en grabar tus escapadas o tus rutas en bici sin complicarte demasiado, seguramente has valorado hacerte con una cámara de acción. Son ligeras, resisten golpes, se adaptan a casi cualquier superficie y caben en cualquier bolsillo o mochila. Y, lo más importante: graban con una calidad más que suficiente para conservar tus recuerdos o crear contenido en redes.
A lo largo de los años, el mercado ha estado dominado por unas pocas marcas, pero en los últimos tiempos han surgido alternativas interesantes. Una de ellas es DJI, que ha apostado por ofrecer cámaras que no solo compiten en prestaciones, sino que también lo hacen en diseño, facilidad de uso y precio. Y eso, para muchos usuarios que no necesitan grabar una película de Hollywood en la montaña, ya marca la diferencia.
El pack estándar de la DJI Osmo Action 4 es una de esas opciones que pueden pasar desapercibidas a simple vista, pero que ganan muchos puntos cuando se mira de cerca lo que ofrecen por su precio: buena calidad de imagen, accesorios incluidos y un diseño pensado para personas que no quieren complicarse.
Una opción seria, incluso para principiantes
DJI ha desarrollado esta cámara de acción con un enfoque claro: versatilidad, resistencia y rendimiento sólido en cualquier situación. No se trata solo de especificaciones llamativas, sino de pequeños detalles que hacen más fácil grabar en condiciones reales, desde una tarde en la playa hasta una ruta en la nieve o una bajada en bici.
El sensor de 1/1.3 pulgadas marca la diferencia en situaciones de poca luz, algo que se agradece si grabas al amanecer o al atardecer, cuando otras cámaras empiezan a fallar en detalle. También incorpora grabación en 4K a 120 fps, lo que permite obtener vídeos muy fluidos o incluso crear cámara lenta con calidad. En deportes o situaciones de movimiento rápido, esto se nota.
Otro punto a favor es la estabilización HorizonSteady 360º, una tecnología que mantiene el horizonte recto incluso si giras la cámara por completo. No hace falta tener pulso de cirujano: el sistema compensa los movimientos para que el resultado sea lo más suave posible. Además, cuenta con grabación en vertical nativa, ideal si vas a subir contenido directamente a Instagram o TikTok sin necesidad de edición previa.
Al ser compatible con edición en color D-Log M de 10 bits, permite una gradación posterior más precisa. Esto no solo sirve para profesionales: cualquiera que edite un poco sus vídeos sabrá lo útil que es poder retocar color y luz sin perder calidad. Y con un campo de visión ultraamplio de 155°, es fácil capturar todo lo que ocurre alrededor sin necesidad de andar apuntando con precisión quirúrgica.
Una alternativa real a las grandes marcas
Hasta hace poco, hablar de cámaras de acción era hablar casi exclusivamente de GoPro. Pero productos como la DJI Osmo Action 4 han demostrado que hay más opciones sobre la mesa. Y si valoras una buena relación entre calidad, precio y prestaciones desde el primer momento, merece la pena considerarla.
La Osmo Action 4 ofrece funciones que no siempre se ven en modelos de gama media, pero sin entrar en el precio de los dispositivos de gama alta. Y eso, para muchos usuarios, ya es una ventaja. Porque no todo el mundo necesita grabar en condiciones extremas, pero sí quiere una buena imagen, un sistema estable y un funcionamiento fiable.
Así que, si buscas una cámara de acción que esté lista para grabar de forma sencilla, que incluya todo lo necesario desde el primer día y que no te obligue a hacer una segunda inversión en accesorios o software, esta DJI es una opción a tener muy en cuenta por su precio.