Que el día de la Madre no te pille sin detalle: los regalos más originales y prácticos que todavía puedes encargar

El próximo 4 de mayo se celebra esta efeméride con la que decirle a mamá lo que la queremos. Te ayudamos a encontrar los mejores detalles.

Nuestra madre es esa persona a la que siempre queremos volver, la que nos hace sentir en casa y esa voz de la sabiduría que nos deja volar sin perder de vista nuestro vuelo. Así, el próximo 4 de mayo, que coincide con el último día de un macropuente en Madrid, se celebra el Día de la Madre, una oportunidad para agradecerle todo lo que hace por nosotros.

Cuando somos pequeños, los detalles hechos a mano son los más habituales, pero conforme crecemos queremos obsequiar a nuestra madre con un regalo pensado para ella, que se adapte a sus gustos o que sirva como excusa para celebrar.

Si todavía no has escogido el detalle para tu madre, bajo estas líneas seleccionamos los regalos más originales y prácticos que aún estás a tiempo de comprar.

Regalos para mamá

- Una joya muy simbólica. Singularu ha preparado para este Día de la Madre una colección de joyas maravillosas. Nos quedamos con el charm de corazón de solo 23 euros que incluye la palabra favorita de aquellas que tienen hijos: mamá.

El 'charm' Mamá, de Singularu. Singularu

- Dreame AirStyle Pro Moldeador de pelo. Perfecto para regalar tiempo y belleza. El moldeador de Dreame ofrece siete cabezales intercambiables para poder conseguir diferentes peinados. Además, cuenta con tecnología para proteger el cabello del calor.

Dreame AirStyle Pro Amazon

- Camisetas a juego. Lo que más les gusta a algunas madres es ir a juego con sus hijos cuando son pequeños y en la Tostadora tienen las camisetas más divertidas para ello. Desde las que tienen las típicas frases de madre ("porque lo digo yo") hasta la entrañable Mommy Shark, aunque nos quedamos con el duo Me and Minime.

Camiseta a conjunto para mamá y bebé. LaTostadora

- Un vino especial para brindar. Para mamis gourmet, este año lo tenemos claro: el vino Fantastique Rosé, de Chateau Saint Marguerite, es perfecto para celebrar juntos. En boca es suave, fresco y equilibrado y tiene aromas a frutas dulces como el melocotón, la frambuesa y la papaya, entre otras.

El vino rosado Fantastique rosé. Carrefour

- Oppo Reno 13F. Las madres más techies siempre quieren lucir el mejor móvil y el Oppo Reno 13F nos parece una opción fantástica, además de bonita. Con tecnología 5G, pantalla de 6,67 pulgadas y cámara principal de 50 MP, se trata de un buen dispositivo en relación calidad-precio.