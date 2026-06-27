Deja de pelarte para que quepa la compra: este frigorífico cuesta mucho menos de lo que aparenta

Si siempre te ha rondado la cabeza tener un frigorífico más grande, éste de tipo americano tiene espacio para una familia numerosa, y no es caro.

El frigorífico americano Bolero CoolMarket 4D 564 de Cecotec es una pieza de ingeniería diseñada para quienes necesitan un extra de espacio en su cocina. Si alguna vez has tenido que hacer malabarismos para organizar la compra semanal, entenderás enseguida por qué este modelo resulta una alternativa tan interesante para cualquier hogar moderno.

El diseño de cuatro puertas resulta muy práctico, pues permite abrir solamente la zona que necesitas en cada momento. Esto no solo ayuda a mantener mejor la temperatura interior, sino que también evita que el frío se escape innecesariamente, logrando así un uso más eficiente de la energía durante el día a día.

Puedes conseguir este frigorífico ahora mismo en la web oficial de Cecotec por menos de 740 euros, un precio muy llamativo si tenemos en cuenta que su coste habitual asciende a 970 euros. Es una oferta bastante buena para renovar una pieza tan fundamental en cualquier casa.

El motor Inverter plus que incorpora es otra de sus grandes bazas, ya que se encarga de gestionar la temperatura de forma inteligente. Al medir constantemente las condiciones del interior, ajusta su funcionamiento para que no gastes más electricidad de la estrictamente necesaria, algo que tu factura agradecerá a final de mes.

Una capacidad descomunal de 564 litros

Si hablamos de amplitud, sus 564 litros de capacidad ofrecen un hueco generoso para que no tengas que dejar nada fuera. El sistema Multi Airflow se encarga de repartir el aire frío de manera uniforme, ayudando a que los alimentos mantengan sus propiedades durante mucho más tiempo del que estamos acostumbrados.

Además, el sistema Total NoFrost es un alivio absoluto porque impide que se forme hielo en las paredes, ahorrándote la tarea de tener que vaciar y descongelar el aparato periódicamente. Gracias a esta tecnología, te olvidas de ese mantenimiento manual que tanto tiempo y esfuerzo consume en modelos antiguos.

Para los días de compra grande, las funciones de Fast Cooling y Fast Freezing vienen de maravilla. Con ellas, puedes enfriar o congelar lo que acabas de meter de forma ultrarrápida, evitando que los productos pierdan frescura por los cambios bruscos de temperatura al entrar en contacto con el aire ambiente.

La comodidad se extiende al panel de control situado en la misma puerta, que te permite verificar la configuración sin necesidad de abrir el frigorífico. Asimismo, su versatilidad es notable, ya que está preparado para funcionar correctamente en ambientes que varían desde los 10 hasta los 43 grados centígrados.

Es un equipo muy completo que combina espacio, eficiencia y un cuidado constante por los alimentos. Al final, se trata de una inversión que facilita mucho el orden y la conservación en la cocina, haciendo que el día a día sea un poco más sencillo para toda la familia.