El Corte Inglés se anticipa al Black Friday con un ¡25% en juguetes!

Dejar las compras navideñas para última hora nunca es buena idea, especialmente si son para los más pequeños de la casa. Sus cartas piden regalos específicos que desean con mucha ilusión, así que tienes que ser precavido para echar una mano a Papá Noel y los Reyes Magos.

El Corte Inglés se ha puesto las pilas para ayudarte a conseguirlo. Este referente en la venta de juguetes te ofrece un 25 % de descuento hasta el 19 de noviembre en un cupón para compras futuras. A continuación, te presentamos nuestra selección de los mejores juguetes para que aproveches las ofertas de El Corte Inglés para el Black Friday de 2023.

Cómo conseguir el cupón El Corte Inglés del 25% de descuento en juguetes

Hacerte con el cupón de El Corte Inglés es muy sencillo. Para ello, deberás hacer una compra por un importe superior a 10 euros hasta el 19 de noviembre. Asegúrate de que los productos que elijas estén marcados con «25 % de REGALO en juguetes». Lo mejor es que, si haces tus compras ahora, podrás devolverlos hasta el 15 de enero.

Tu cupón regalo te llegará el mismo día a tu email. Después, podrás canjearlo tanto en la web como en los centros comerciales de El Corte Inglés, pero ten en cuenta que tendrás que esperar a que te llegue tu pedido de promoción para que el cupón se active. Entonces, estará listo para que lo uses en las compras que hagas del 21 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.

5 descuentos para adelantarte el Black Friday

El Black Friday de El Corte Inglés 2023 viene cargado de novedades muy interesantes para esta Navidad. Estos son algunos de los productos que nos han parecido más destacables.

Muñeca Nancy Aitana

Es el juguete perfecto para los fans de la cantante Aitana. El Corte Inglés

Se trata de una muñeca Nancy de edición limitada diseñada a imagen y semejanza de la cantante Aitana. De hecho, imita a la perfección el look que la artista luce en su famoso videoclip del tema de su último disco Las Babys. Con su top azul iridiscente, pantalones anchos y complementos en plateado, no le falta ningún detalle. Además, incluye hasta un certificado de autenticidad. No hay duda de que la princesa española del pop convertida en Nancy es una buena opción de regalo para tus peques si son fans incondicionales. Consíguela por solo 39,95 €.

Nave Halcón Milenario LEGO Star Wars

Incluye minifiguras de Chewbacca, Finn o Lando Calrissian, entre otros. El Corte Inglés

No te pierdas esta estupenda réplica del legendario Halcón Milenario de Lego. Tus hijos se lo pasarán en grande dando vida a esta construcción de nada menos que 1353 piezas. Incorpora rampas, cabinas, cañones, torretas giratorias y muchos otros detalles para crear este espectacular espacio inspirado en la película de Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Por supuesto, esta nave no podía venir sola: incluye la inestimable compañía de 7 minifiguras muy adorables entre las que se encuentran Chewbacca, Finn, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 y DO. Lo mejor, sin duda, es su precio: únicamente 169,99 €. ¿A qué esperas?

Súper Maletín Play-Doh

Es un juguete ideal para estimular la creatividad de los niños. El Corte Inglés

Entre las ofertas del Black Friday de El Corte Inglés, nos ha gustado mucho este estupendo set de actividades Play-Doh, pues estimula la imaginación de los niños. Este fantástico kit incorpora más de 20 herramientas de moldeado y plastilina de 8 colores. Por si fuera poco, también trae un estuche para que todo quede bien ordenado y recogido cuando no lo estén utilizando. Asimismo, la tapa de la caja es extraíble y tiene diversas texturas, así que pueden utilizarla como una herramienta de modelado o para proteger la mesa de la plastilina. Ahora la tienes a 25 € gracias a un descuento del 19 % (antes costaba 30,95 €).

Furby interactivo

A diferencia del modelo clásico, las orejas de este Furby cambian de color. El Corte Inglés

El popular juguete de tu infancia está de vuelta, ¡y más mono que nunca! La nueva generación de Furbys trae novedosas características, como hasta 5 modos de juego y 3 de huevo de Pascua. Tiene movimiento corporal en ojos, orejas y pies. A su vez, las orejas cambian de color para regalar a los peques un espectáculo de luces. También podrán reproducir música personalizada y pasárselo en grande con su dominio del español y el furbish. Por otro lado, incluye bonitos accesorios y una pulsera de la amistad para que tus hijos sellen la suya como tú lo hiciste en su día. Hazte con él por solo 68,95 €.

Monster Truck con luz y sonido

Es el coche de juguete perfecto para los amantes del motor. El Corte Inglés

Nada mejor que un coche todoterreno como este para desarrollar la habilidad manual y la orientación. Destacan sus ruedas XXL y su apariencia inspirada en los vehículos de emergencia de los bomberos. No habrá superficie que se le resista a tus hijos. Está diseñado a escala 1:14 y tiene unas medidas de 24,1 x 36,8 x 22,2 cm. De igual modo, incorpora luces, sonidos y botón de marcha adelante y marcha atrás para dar más realismo a la experiencia. Funciona a pilas AA, las cuales vienen ya incluidas. Gracias a un descuento del 39 %, ahora tan solo cuesta 20 € (antes, 32,95 €).

Nunca es demasiado pronto para empezar a cumplir los deseos que tus pequeños han escrito en sus cartas. Además, como te hemos contado, puedes aprovechar los descuentos de este Black Friday 2023 para dar con el regalo perfecto a precios reducidos.

El Black Friday en El Corte Inglés te será de gran utilidad para adquirir estos y otros artículos de regalo, ya sean para tus hijos o para otros niños queridos. Eso sí, recuerda establecer un presupuesto, comparar ofertas y verificar las políticas de envío y devolución. Pero, sobre todo, no olvides disfrutar de tu papel esencial esta Navidad como ayudante de los Reyes Magos y Papá Noel.

Los precios, descuentos y cupones de este artículo están actualizados en la fecha de publicación del mismo. Recuerda que puedes estar al día de promociones y cupones de las mejores tiendas y marcas en Descuentos 20minutos.