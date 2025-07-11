AliExpress la lía: la consola retro para emuladores más buscada roza los 60 euros

Esta consola de Anbernic es perfecta para los que busquéis una portátil pequeña y versátil que os permita emular vuestros juegos favoritos y tenga un toque retro encantador.

Si te atraen las consolas retro portátiles y buscas una alternativa económica pero competente, la ANBERNIC RG40XXV es una opción muy recomendable. Con un diseño vertical y un enfoque claro en la comodidad, esta consola ha ganado atención de la comunidad de jugadores que aman lo retro por ofrecer una experiencia de juego nostálgica como pocas en su segmento de precio.

Lo primero que llama la atención es su formato compacto: hablamos de una pantalla de 4 pulgadas con resolución 640 x 480 píxeles y biseles delgados que hacen que la consola se sienta moderna, sin perder su esencia retro. Y lo mejor es que ahora mismo puedes encontrarla por poco más de 60 euros en AliExpress gracias a una oferta temporal, lo que refuerza su gran relación calidad-precio.

El diseño vertical la hace especialmente cómoda en sesiones de juego largas, algo que muchos jugadores valoran. Por lo que cuesta, es difícil encontrar una consola portátil retro con este nivel de acabado y funciones. Consolas portátiles hay muchas, pero que merezcan de verdad el precio que piden por ellas, no siempre es el caso.

Uno de sus puntos fuertes es la emulación. Gracias a su procesador H700 de cuatro núcleos y 1 GB de RAM, permite ejecutar una gran variedad de sistemas clásicos de forma fluida. Aunque no se mencionen plataformas específicas, está pensada para disfrutar de juegos retro con buena fidelidad y rendimiento, siempre que el sistema esté bien configurado.

Una batería que supera a la mayoría de portátiles

La batería ofrece entre 4 y 6 horas de juego continuo, y se recarga a través de USB-C, lo que facilita su uso diario. No es la más duradera del mercado, pero está dentro de lo esperado para un dispositivo de este tamaño y potencia.

En cuanto al almacenamiento, admite expansión hasta 576 GB mediante tarjeta microSD, lo que te da libertad para guardar una biblioteca muy extensa de títulos y contenido. Y si te gusta la conectividad inalámbrica, incorpora WiFi de doble banda y Bluetooth 4.2, lo cual añade más opciones para emparejarla con accesorios o realizar actualizaciones.

Eso sí, no todo es perfecto: el firmware original tiene margen de mejora, y varios usuarios recomiendan instalar una versión personalizada para optimizar funciones como la carga rápida y el rendimiento de algunos emuladores. Esto requiere un mínimo de familiaridad técnica, pero mejora mucho la experiencia general.

Aun con sus pequeñas limitaciones, el balance es positivo. Por su precio, diseño cómodo y buena pantalla, la ANBERNIC RG40XXV es ideal si buscas una consola portátil para revivir clásicos de siempre, y sin gastar mucho, claro.

Es sin duda una opción sólida para quienes quieren una consola retro versátil, portátil y asequible. Y esto es importante porque algunos fabricantes se aprovechan del factor nostalgia para poner precios desorbitados a sus productos. Ésta de Anbernic es especialmente recomendable si no te importa dedicar unos minutos a ajustar el sistema para sacarle el máximo partido.