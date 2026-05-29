Conoces los platos, pero ¿y los vasos? Duralex vende también un set en varios colores

La mítica marca Duralex sigue vendiéndose, y de hecho sus productos son de tanta calidad como antaño; si necesitas tazas échale un vistazo a esto.

Seguro que alguna vez te has fijado en esos vasos que parece que han vivido mil batallas y siguen estando como nuevos. Los hemos visto en casas de abuelos, en cafeterías de toda la vida y, básicamente, en cualquier sitio donde la vajilla recibe un uso intenso. Se trata de los clásicos Duralex, un nombre que suena a hogar y a calidad que no pasa de moda.

Lo que hace especiales a estas piezas es que están fabricadas con vidrio templado de verdad. Si se te escapa alguno de la mano, no te llevas ese susto típico de ver cómo se desintegran en mil pedazos por toda la cocina; tienen una resistencia a los golpes que te hace la vida mucho más sencilla.

Ahora mismo puedes hacerte con un set de seis tazas de vidrio de colores, con una capacidad de 26 cl cada una, por menos de 10 euros en AliExpress. Lo mejor de esta oferta es que el envío es rápido desde España, así que no tendrás que esperar una eternidad para empezar a estrenarlas en tu próxima comida.

Una de las cosas que más valoro es que, además de ser bonitas por sus tonos, aguantan temperaturas altas sin inmutarse. Esto significa que puedes usarlas para bebidas calientes sin miedo a que el cristal sufra, o meterlas en el microondas cuando necesites calentar algo rápido. Es una versatilidad que se agradece un montón.

Las tazas más clásicas de tu infancia

Me parece genial que se sigan fabricando en Francia, manteniendo esa filosofía de producir cosas diseñadas para durar décadas. Esa fama de longevidad que tienen no es casualidad; al final, terminas ahorrando dinero porque no necesitas estar renovando la vajilla cada dos por tres por culpa de roturas o desgaste.

La limpieza también es otro punto a favor, ya que son súper agradecidas. Aguantan el lavavajillas sin perder ese brillo característico ni el color, por lo que te olvidas de tener que estar fregando a mano después de cada uso. Es un respiro, sobre todo en esos días en los que vas con mil cosas en la cabeza.

Por otro lado, su diseño es tan sencillo y funcional que encaja en cualquier mesa. Sea cual sea tu estilo decorativo, estas tazas le dan un toque de color muy alegre y desenfadado. Son esos objetos cotidianos que, sin pretenderlo, terminan convirtiéndose en los favoritos de toda la familia.

Elegir menaje para casa a veces se convierte en un rompecabezas, pero aquí tienes una opción segura y muy económica. No hay mucho que pensar cuando juntas marca, utilidad y un precio tan ajustado. Es una compra que suma desde el primer momento en que las sacas de la caja.

Si buscas renovar un poco el menaje de tu cocina con algo resistente y con personalidad, creo que este set de seis tazas es la apuesta ganadora. Por el precio que tienen, es difícil encontrar algo que te ofrezca tanta tranquilidad en el día a día. ¿Te animas a darles un hueco en tu mesa?