Menos de 400 euros en este dos en uno muy útil para el hogar: ahorra espacio y dinero con esta lavadora secadora

Si buscas una lavadora que también te seque, este modelo de Cecotec es uno de los mejores que hemos visto en relación calidad precio.

Tener un electrodoméstico que te soluciona la colada completa sin tener que andar tendiendo ropa es un alivio, sobre todo en días de lluvia. La Bolero Wash & Dry de Cecotec es de esas máquinas que te hacen la vida más fácil gracias a su capacidad de 10 kg para lavar y 6 kg para secar. Es ideal para familias que acumulan ropa rápido y buscan eficiencia sin complicaciones. Pues bien, lo mejor es que gracias a su diseño Space Pro, tienes toda esa capacidad en un cuerpo extraplano que encaja en cualquier hueco de la cocina.

El motor Inverter Plus es el corazón de esta lavadora y se nota muchísimo en la factura de la luz, ya que ahorra más de un 50% de energía. Además, es un motor muy silencioso, lo que permite ponerla por la noche sin despertar a toda la casa, especialmente con el modo Smooth Wash. Es una gozada ver cómo trabaja a 1400 revoluciones sin que parezca que va a salir volando. Pues bien, esa estabilidad garantiza que el aparato dure muchos años funcionando como el primer día, lavado tras lavado.

Si estás pensando en renovar tu vieja lavadora, ahora mismo la tienes en AliExpress por solo 359 euros usando el código de descuento ESAS55. Es un precio imbatible para una máquina que lava y seca con esta tecnología, ahorrándote un buen dinero frente a otras marcas más caras. Al comprarla con este cupón, te llevas un equipo de gama alta a precio de gama básica, aprovechando que Cecotec siempre ofrece una relación calidad-precio brutal. Es una inversión inteligente para tener la ropa lista y seca en un momento.

La tecnología OnSmart es una maravilla para los que no queremos perder el tiempo leyendo manuales, ya que selecciona el programa ideal con solo pulsar un botón. Gracias al sistema Fuzzy Logic, la propia máquina detecta cuánta ropa has metido y ajusta el agua y el tiempo de forma automática. Así, nunca gastas de más si solo quieres lavar cuatro camisetas. Pues bien, esa inteligencia artificial aplicada al hogar te quita un peso de encima y asegura que cada prenda reciba el trato exacto que necesita para no estropearse.

Lavado y secado, todo en uno

Para quienes se preocupan por la higiene profunda, las funciones de vapor SteamMax y Spa Care son un antes y un después en el cuidado de la ropa. Envuelven las prendas en vapor antes del lavado para esterilizarlas por completo y eliminar cualquier olor persistente. Es perfecto para la ropa de deporte o las sábanas, dejándolas libres de gérmenes y bacterias al 100%. Pues bien, ese toque de "spa" hace que la ropa salga con una textura mucho más agradable y mucho más fácil de planchar después del secado.

El tambor Pearl Drum tiene una textura especial en forma de copo de nieve que cuida los tejidos más delicados mientras se mueven por el interior. Ayuda a que las prendas deslicen mejor y que el secado sea mucho más uniforme, evitando esos molestos enganchones. Además, cuenta con una goma antibacteriana en la puerta para evitar que se formen esos moho y olores típicos de la humedad. Pues bien, mantener el interior siempre impecable es facilísimo gracias al programa Drum Clean, que limpia el tambor a fondo de forma autónoma.

Si tienes niños en casa o eres de los que siempre acaba con alguna mancha difícil, la función Stain Match te va a encantar. Puedes seleccionar el tipo de mancha que tiene la ropa y la lavadora ajusta el ciclo específicamente para acabar con ella. Ya sea hierba, vino o aceite, la máquina sabe exactamente qué temperatura y movimiento aplicar para que la prenda quede como nueva. Es como tener un experto en limpieza en casa que sabe exactamente qué programa poner en cada situación difícil.

Con 16 programas diferentes, siempre vas a encontrar el ciclo perfecto para algodón, sintéticos o ropa delicada sin miedo a que nada encoja. La versatilidad de poder lavar y secar del tirón es una comodidad que, una vez la pruebas, ya no quieres volver atrás. Al final, se trata de ganar tiempo para ti mientras la tecnología se encarga de lo más pesado. Pues bien, ver tu colada lista para guardar en el armario sin haber tocado una pinza es un pequeño lujo que ahora está al alcance de cualquier bolsillo.

La Bolero Wash & Dry por 359 euros en AliExpress es la compra maestra para modernizar tu hogar. Te llevas una lavadora-secadora potente, silenciosa y muy eficiente con la que ahorrarás tiempo y energía cada semana. No dejes pasar la oportunidad de usar el código ESAS55 y llevarte esta joya de Cecotec a casa, disfrutando de la comodidad de tener tu ropa siempre perfecta y esterilizada con la mínima ocupación de espacio en tu zona de lavado.