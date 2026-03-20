Xiaomi se suma a los dispositivos antipérdidas con este localizador tirado de precio

Olvida el miedo a perder las llaves o la mochila gracias al nuevo rastreador de Xiaomi, un gadget imprescindible que llega para reventar el mercado tecnológico.

Perder las llaves o la cartera cuando tienes prisa es una situación frustrante que todos hemos vivido alguna vez. Xiaomi irrumpe en este sector con una propuesta agresiva para evitar estos dramas domésticos de forma sencilla y eficiente. El gigante chino lanza su propio rastreador inteligente, diseñado para integrarse en tu ecosistema digital y ofrecerte esa tranquilidad mental que tanto valoramos hoy día al salir de casa con nuestras pertenencias más valiosas.

Este dispositivo destaca por su construcción resistente y un tamaño realmente compacto, siendo ideal para colgarlo en el collar de tu mascota o esconderlo en una maleta. Cuenta con certificación IP67, resistiendo perfectamente salpicaduras, polvo e inmersiones accidentales en agua dulce hasta un metro de profundidad. No te preocupes si te pilla una tormenta de imprevisto, ya que el hardware está protegido para aguantar el uso cotidiano más exigente sin pestañear lo más mínimo.

Lo más impactante es la oportunidad de conseguir el Xiaomi Tag por tan solo 17€ en AliExpress usando el código ESAS03 al tramitar tu pedido. Es una oferta flash que lo posiciona como la opción más competitiva del mercado actual con diferencia. Debido a que el stock suele volar en este tipo de promociones tan agresivas, conviene actuar rápido.

Xiaomi ha implementado tecnología de vanguardia como Bluetooth BLE 5.4, garantizando una conexión estable y un consumo de energía muy bajo. Esta conectividad permite una búsqueda de proximidad precisa hacia el objeto extraviado mediante señales acústicas emitidas por su altavoz integrado. Igualmente, dispone de un chip NFC que facilita el "modo Perdido", permitiendo que quien lo encuentre contacte contigo si el rastreador está fuera de tu alcance personal en ese momento.

La versatilidad es clave, siendo totalmente compatible con Google Android Find Hub para cualquier teléfono con Android 9 o versiones posteriores. Esto abre las puertas a millones de usuarios que buscaban un ecosistema de rastreo fiable y extremadamente fácil de configurar. Solo necesitas emparejarlo y verás la ubicación exacta de tus pertenencias en el mapa, aprovechando la gigantesca red global de dispositivos Android para localizar objetos perdidos en cualquier lugar.

Este localizador trabaja con la red Apple Find My, siendo compatible con iPhone desde iOS 14.5 en adelante. Por consiguiente, los usuarios de Apple tienen ahora una alternativa económica que se integra de forma nativa en la aplicación "Buscar" de sus terminales. Es un movimiento maestro, ya que unifica ambos mundos tecnológicos permitiéndote cambiar de sistema operativo en el futuro sin tener que renovar todos tus accesorios de seguridad personal.

Respecto a la autonomía, utiliza una pila CR2032 extraíble que ofrece meses de funcionamiento sin necesidad de andar buscando cables o cargadores. A diferencia de modelos con baterías selladas, aquí simplemente reemplazas la pila y sigues disfrutando de su protección total. Igualmente, el sensor de movimiento con acelerómetro optimiza el consumo y detecta desplazamientos sospechosos.

Las aplicaciones prácticas son infinitas, desde localizar el mando de la televisión hasta monitorizar el equipaje en un viaje internacional de larga distancia. Su diseño minimalista no desentona con ningún estilo, permitiendo que pase desapercibido mientras realiza su trabajo de vigilancia silenciosamente. Contar con una herramienta tan potente por un coste reducido representa una inversión inteligente que se amortiza por completo al recuperar el primer objeto.

Las condiciones de esta oferta en AliExpress son temporales y dependen de la disponibilidad de stock vinculada al cupón mencionado. Es el momento ideal para digitalizar tus pertenencias y olvidar definitivamente los nervios de no encontrar las llaves del coche antes de una cita importante. Xiaomi demuestra que ofrece tecnología útil sin sacrificar calidad, con una solución que es, sencillamente, imbatible en el mercado actual de accesorios inteligentes.