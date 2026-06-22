Es el robot de cocina 'low cost' definitivo: por menos de 300 euros y con 37 funciones
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El verano es para disfrutar, no para pasar más tiempo del necesario en la cocina.
Tener un chef en casa ya no implica pagar 4 cifras. Con el Cecotec Mambo 11090 vas a descubrir cómo optimizar tu tiempo en la cocina optimizando cada minuto al máximo. Su versatilidad te permite olvidarte de encender los fogones tradicionales, ya que este dispositivo asume todo el trabajo sucio logrando texturas perfectas en tiempo récord.
Su estructura optimizada es ideal para cualquier encimera, ocupando menos espacio pero manteniendo intacta su capacidad de 3,3 litros para alimentar a toda la familia. Vas a poder elaborar tus menús semanales de una sola vez optimizando el espacio disponible. Todo esto se traduce en una comodidad total para tu rutina diaria.
Con un precio de 219 euros en Cecotec, resulta evidente que estamos ante una oportunidad idónea para renovar tus hábitos culinarios. El Mambo 11090 se convierte así en la inversión más inteligente del año, aportando un valor inmediato a tu hogar desde el primer uso. Además, la relación entre sus prestaciones y lo que pagas es imbatible.
Por si fuera poco, su aplicación móvil te permite controlar todo el proceso a distancia de manera intuitiva. Basta con pulsar la pantalla de tu smartphone para cocinar con la App Mambo desde el móvil mientras descansas en el sofá o avanzas otras tareas domésticas. El sistema te avisa con alertas en tiempo real cuando tu plato está listo.
Del mismo modo, vas a disfrutar de una versatilidad increíble al poder preparar hasta 4 platos simultáneamente. Gracias a la combinación de su jarra, el cestillo y la vaporera a dos niveles, tendrás tu menú completo en menos tiempo sin ensuciar múltiples sartenes. Es la solución perfecta para quienes llevan una vida muy activa.
Para los amantes de las masas caseras, el rendimiento de su motor con doble engranaje marca la diferencia frente a otros competidores. Al sumar esta fuerza a la cuchara exclusiva MamboMix, logras mezclas homogéneas sin romper la estructura del alimento. Definitivamente, vas a conseguir acabados perfectos para tus masas de repostería de forma muy sencilla.
Olvídate también de las complicaciones al cambiar de herramientas a mitad de receta. El mecanismo OneClick facilita que los accesorios se intercambien fácilmente sin sacar la jarra, agilizando cada paso de la preparación. Todo está pensado para que te enfoques en disfrutar del proceso culinario sin pérdidas de tiempo innecesarias.
La limpieza posterior ha dejado de ser un problema molesto en tu día a día. Su función integrada de lavado rápido consigue que la jarra se lava sola de forma cómoda y eficiente en unos pocos segundos. Por otra parte, sus materiales resistentes de acero inoxidable son aptos para el lavavajillas sin sufrir desgaste.
No dejes pasar los días pensando si necesitas un cambio en tus comidas diarias. Adquirir el Cecotec Mambo 11090 es el paso definitivo para convertirte en un cocinillas sin saber mucho, ahorrando tiempo y dinero cada semana. Hazte con él ahora y empieza a disfrutar de una cocina inteligente, variada y sumamente cómoda.