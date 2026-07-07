Mucho más que una plancha convencional: tiene un sistema regulable para adaptar el calor a cada receta

Reúne a los tuyos alrededor de la mesa: esta plancha eléctrica cocina para todos con potencia de sobra y una limpieza de lo más sencilla.

Las comidas de verano piden algo más que una sartén, una superficie amplia donde chisporroteen verduras, carnes y pescados sin turnos ni esperas. La plancha de asar Tasty&Grill 3000 Blackwater responde a esa necesidad con una potencia de 2600 vatios que calienta rápido y cocina de forma uniforme desde el primer minuto.

Su placa de aluminio fundido marca la diferencia. Se trata de un material duro y resistente que aguanta el uso intensivo del día a día, mientras el revestimiento antiadherente evita que los alimentos se peguen. Cocinarás con muy poco aceite y disfrutarás de un resultado más ligero en cada bocado.

Aquí llega la razon de peso para tenerla en casa, la Tasty&Grill 3000 Blackwater cuesta 52 euros, una cantidad muy razonable para todo el equipamiento que ofrece. Por ese precio te llevas una plancha con termostato regulable y una gran superficie de cocinado, lista para preparar comida para toda la mesa.

Además, el termostato regulable te da el control total sobre cada elaboración. Puedes bajar el calor para unas tostadas doradas o subirlo al máximo para sellar un entrecot en su punto. Cada receta encuentra su temperatura, sin improvisaciones ni sorpresas a la hora de servir.

El secreto de ese calor tan estable está en la resistencia “ExtremeHeat” con forma de “M”. Esta disposición reparte la temperatura por toda la placa, así que no hay zonas frías ni puntos donde la comida se quede a medias. Todo se cocina por igual, de un extremo al otro.

Con sus 45 x 25 centímetros, la superficie da mucho juego para las reuniones este verano. Caben varias raciones a la vez, algo que se agradece cuando cocinas para amigos en la terraza o en el jardín. Nadie tendrá que esperar su turno, y tú comerás caliente junto al resto.

La limpieza tampoco será un problema. Tanto la plancha como la bandeja recogegrasas son aptas para el lavavajillas, de modo que recoger la cocina resulta rapidísimo. La grasa cae a la bandeja durante el cocinado y mantiene la mesa impecable mientras disfrutas de la sobremesa.

También suma en salud y comodidad: su revestimiento ecológico está libre de PFOA y PTFE, las asas de tacto frío facilitan el manejo e incluye una espátula de madera lista para usar. Detalles pensados para tu tranquilidad que hacen del cocinado algo seguro y agradable.

Puedes llevarla directamente a la mesa y usarla para mantener los platos calientes durante más tiempo, un plus perfecto para esas comidas largas de verano. Con todo lo que ofrece, la Tasty&Grill 3000 Blackwater se convierte en la compañera ideal para tus reuniones, esta temporada y las que vengan.